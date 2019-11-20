عشيقة آخر طغاة أوروبا تحجز مقعدًا في البرلمان

بعد أشهر قليلة من فوزها بمسابقة ملكة جمال "بيلاروسيا" في مايو/أيار العام الماضي، توقع كثيرون أن يحل السعد دائما على Maria Vasilevich البالغة حاليا 22 سنة، لأنهم لاحظوها مرتبطة عاطفيا بأول من انتخبوه رئيسا للبلاد المجاورة لأوكرانيا وروسيا وبولندا، وظهرت برفقته في مونديال 2018 بكرة القدم في روسيا، مع أنه يكبرها سنا بأكثر من 43 عاما، وهو الدكتاتور Alexander Lukashenko المستمر بالمنصب منذ 25 سنة و4 أشهر، والموصوف من الإعلام العالمي بأنه آخر طغاة أوروبا الأحياء.

أولى حلقات السعد بعد تاج الجمال، ظهرت حين الإعلان الاثنين عن نتائج انتخابات برلمانية جرت الأحد الماضي،وبثت الوكالات، أن المعارضة لم تحصل فيها ولو على مقعد واحد بمجلس النواب المكون من 110 مقاعد، فقد اكتسحه المرشحون عن الأحزاب الموالية للرئيس، وكانت ملكة الجمال "ماريا فاسيليفيتش" البادية مع الرئيس في صورتين بالفيديو أدناه، بين من فازوا بمقعد، ومعه لقب أصغر نائب سنا في تاريخ بيلاروسيا.

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كانت الانتخابات التي أعلنت المعارضة أن الفائز الحقيقي فيها هو مرشح "تزوير" الذي من الصعب هزيمته في البلاد البالغ سكانها 10 ملايين، غريبة في بعض مراحلها وبنتائجها التي بدأت تظهر مساء الأحد نفسه، إلى درجة أن أحدهم اسمه Pavel Sevyarynets ومعروف كواحد من المعارضة، قال إن بإمكان ألكسندر لوكاشينكو، المالك عدداً من الخيول الأصيلة في مزرعته، ترشيح بعضها في الانتخابات "وستفوز كلها بمقاعد في البرلمان"، وفق تعبيره التهكمي.

وعن ملكة الجمال، المفتقرة لأي خبرة بأي حقل ومجال، سوى الرسم والرقص الحديث، ورد عبر المعارضة أنها لم تقم بأي حملة ترويجية في الانتخابات لاسمها كمرشحة، مع ذلك كان فوزها على خصمها كاسحا. كما ورد أن أول ذكر في الصحافة عن ارتباطها العاطفي بالرئيس، كان حين رافقته في يوليو العام الماضي بزيارة قام بها إلى مزرعة تعاونية، فطلب منها الجلوس عند طاولة رئيس المزرعة، ولما فعلت قال لها: "أنت رئيسة للمزرعة منذ الآن" وعلى مسمع من المحتشدين.

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راتبه السنوي 31 ألف دولار وثروته بالمليارات

ردت الملكة بأنها تدرس في "الجامعة الاقتصادية الحكومية" في العاصمة Minsk حيث ولدت، وأنها كانت تحلم بأن تصبح مذيعة تلفزيونية، على حد ما راجعت "العربية.نت" في خبر مؤرشف ورد عنها عبر الوكالات العام الماضي، لكنها أكدت استعدادها بعد التخرج لاستلام مهامها في المزرعة، وقالت: "أدركت اليوم بعد زيارتي هذه أن عمل المزارعين ليس صعبا فقط، ولكنه من أكثر الأعمال نبلا وأهمية" فضج المحتشدون بالتصفيق والتهليل.

أما عن الرئيس، الشبيه في بعض صوره القديمة بالممثل المصري الراحل رشدي أباظة، فوارد أنه يقيم في قصر رئاسي شديد الحراسة شيده بأرياف "مينسك" محاطا بأسوار عالية، وأنه يملك ثروة شخصية بالمليارات، مع أن راتبه السنوي 31 ألف دولار فقط، طبقا لسيرته المتضمنة أن أول قرار اتخذه حين فاز بالمنصب الأول قبل ربع قرن، هو انفصاله عمن تزوجها في 1971 وتصغره بعام، من دون أن يتم طلاق بينهما للآن، وهي Galina Rodionovna التي أنجبت منه ابنين: فيكتور البالغ 43 وديمتري الأصغر سنا بأربعة أعوام. كما للدكتاتور ابن ثالث، ممن أمه مجهولة، اسمه نيكولاي وعمره 15 سنة.

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