فتاة تكتشف إصابتها بـ الإيدز أثناء فحوصات ما قبل الزواج

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة، حكى خلاله طبيب كويتي واقعة غريبة في أحد المستشفيات.

وقال طبيب كويتي يدعى فيصل الطارش، وهو طبيب أسنان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، إن شابة اكتشفت قبل زفافها بأيام إصابتها بمرض الإيدز بسبب جراحات التجميل.

واكتشف الأطباء إصابة الفتاة التي تبلغ 22 عاما، بمرض الإيدز خلال إجراءها فحوصات ما قبل الزواج.

وأوضح فصيل أن الأطباء اكتشفوا سبب إصابتها بالمرض، الذي يرجع إلى إجرائها جراحات تجميل في الوجه مثل تنظيف البشرة وحقن البلازما.

وحذر الطبيب من أن عيادات التجميل التي لا تهتم بالتعقيم وبوسائل تأمين الأدوات يمكنها أن تتسبب في أمراض خطيرة للمرضى.

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