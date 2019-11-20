النظام الغذائى الغنى بزيت الزيتون البكر يحمى من الكبد الدهنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جمعية التغذية الأمريكية أن مرض الكبد الدهنى غير الكحولى، والذى يتميز بتراكم الدهون بشكل غير طبيعي داخل الكبد، يعد أحد الأسباب الرئيسية لمرض الكبد المزمن، علاوة على ذلك تم ربطه بمرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأن فهم الكيفية التى يمكن أن يساعد بها النظام الغذائي في منع الترسبات الدهنية في الكبد يظل هدفًا مهمًا للصحة العامة.



النظام الغذائى للبحر المتوسط الغنى بزيت الزيتون يحمى من الكبد الدهنى

وتشير النتائج التى توصلت إليها دراسة أجراها كزافييه بينتو (مستشفى جامعة بيلتيج-إيديبيل)، وزملاؤه ونشرت فى مجلة التغذية، إلى أن تناول النظام الغذائى للبحر الأبيض المتوسط غير المقيدة بالطاقة، والمكملة بزيت الزيتون البكر، قد يساعد فى تقليل انتشار الكبد الدهني غير الكحولي، فى كبار السن، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



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ولفهم الآثار المحتملة لنظام غذائي متوسطي على مرض الكبد الدهني غير الكحولي، تم تسجيل 100 من كبار السن المعرضين لخطر كبير في القلب والأوعية الدموية فى الدراسة، وتم إعطاء الأشخاص المشاركين النظام الغذائى لحمية البحر الأبيض المتوسط، مع إعطائهم زيت الزيتون البكر، أو حمية البحر الأبيض المتوسط مع المكسرات.

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إضافة زيت الزيتون على الأطعمة يحميك من الكبد الدهنى



زيت الزيت يحمى من الكبد الدهنى

وأشارت جمعية التغذية الأمريكية إلى أنه كان لدى المشاركين الذين اتبعوا النظام الغذائى للبحر الأبيض المتوسط المكملة بزيت الزيتون البكر نسبة انتشار أقل للكبد الدهني غير الكحولي بنسبة (8.8%)، مقارنة مع المشاركين في الحمية المتوسطية المكملة بالمكسرات (33.3%) والدهون الغذائية المقيدة "القليلة" (33.3%)، وتشير نتائج الدراسة إلى أن اتباع نظام غذائى متوسطى غير مقيد بالطاقة، ومكمل بزيت الزيتون البكر يرتبط بانخفاض معدل انتشار الكبد الدهني غير الكحولي لدى كبار السن المعرضين لخطر كبير فى القلب والأوعية الدموية.



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بالنظر إلى الوباء المتزايد للكبد الدهني غير الكحولي فإن هذه النتائج مهمة بشكل خاص للصحة العامة، وأن فكرة أن زيت الزيتون البكر الممتاز يمكن أن يحمى من مرض الكبد الدهني غير الكحولي يستدعى المزيد من البحث، لفهم الآليات الفسيولوجية الأساسية بشكل أفضل.