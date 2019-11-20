شكرا لقرائتكم خبر عن عسر القراءة اضطراب عصبى يؤثر على أجزاء من الدماغ.. فما أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عسر القراءة هو اضطراب تعليمي يصيب الأطفال والبالغين، تختلف أعراضه مع تقدم العمر، وقد تختلف شدته أيضًا، ويعاني الأشخاص المصابون بعسر القراءة من صعوبة في تقسيم الكلمات إلى أصوات بسيطة، فهم يكافحون لمعرفة كيفية ارتباط الأصوات بالأحرف والكلمات، مما يؤدي إلى بطء القراءة وضعف فهم القراءة.

ووفقا لما ذكره موقع " healthline" تعرف تلك الحالة باسم إعاقة القراءة، ويتم تحديده في أغلب الأحيان في مرحلة الطفولة عندما تصبح مشاكل القراءة واضحة لأول مرة لكن عسر القراءة يمكن أن يمر دون تشخيص لسنوات أو حتى عقود.

عسر القراءة غير مرتبط بالذكاء وهو اضطراب بيولوجي عصبي يؤثر على أجزاء الدماغ التي تشارك في معالجة اللغة.

على الرغم من أساسه البيولوجي ، لا يمكن تشخيص عسر القراءة بإجراء فحص دم بسيط أو مسح دماغي، عندما يقوم الأطباء بالتشخيص ، فإنهم يفكرون في نتائج سلسلة من اختبارات القراءة إلى جانب الأعراض التي أبلغ عنها الشخص أو أولياء أمورهم أو معلموهم.

علامات عسر القراءة فى سنوات ما قبل المدرسة

تظهر أولى علامات عسر القراءة فى حوالي عمر سنة إلى سنتين عندما يتعلم الأطفال أولًا الأصوات، الأطفال الذين لا يقولون كلماتهم الأولى حتى عمر 15 شهرًا أو عباراتهم الأولى حتى عمر عامين يكونون أكثر عرضة للإصابة بعُسر القراءة.

ومع ذلك ، ليس كل الأشخاص الذين يعانون من تأخر الكلام يصابون بعسر القراءة ، وليس كل الأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة يعانون من تأخير في الكلام كطفل تأخير الكلام هو مجرد إشارة للآباء والأمهات لإيلاء الاهتمام لتطوير اللغة.

كما يجب مراقبة الأطفال من العائلات التي لديها تاريخ من صعوبات القراءة عن كثب بحثًا عن عُسر القراءة.

علامات التحذير من عسر القراءة التي تظهر قبل سن 5 سنوات تشمل:

تواجه مشاكل في تعلم وتذكر أسماء الحروف في الأبجدية.

تواجه صعوبة في تعلم الكلمات لقوافي الحضانة المشتركة.

عدم القدرة على التعرف على الحروف باسمهم.

أخطأ في نطق كلمات مألوفة أو استخدام حديث طفل.

عدم القدرة على التعرف على أنماط القافية.

مرحلة رياض الأطفال والصف الأول

في سن الخامسة أو السادسة من العمر ، عندما يبدأ الأطفال في تعلم القراءة ، تصبح أعراض عسر القراءة أكثر وضوحًا، يمكن التعرف على الأطفال المعرضين لخطر إعاقات القراءة في رياض الأطفال لا يوجد اختبار موحد لعُسر القراءة ، لذلك سيعمل طبيب الطفل بالتعاون مع الأباء لتقييم أعراضه.

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تشمل الدلائل التي تشير إلى تعرض الطفل فى مرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول لعسر القراءة:

لا يفهم أن الكلمات تنفصل عن الأصوات.

ارتكاب أخطاء في القراءة غير مرتبطة بأصوات الحروف في الصفحة.

وجود تاريخ من الآباء أو الأشقاء الذين يعانون من مشاكل في القراءة.

يشكو من صعوبة القراءة.

عدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة.

تظهر مشاكل في التحدث والنطق.

من الصف الثاني الى الثامن

كثير من المعلمين غير مدربين على التعرف على عُسر القراءة، الأطفال الأذكياء والمشاركون بشكل كامل في الفصل غالبًا ما يتسللون من الشقوق لأنهم يجيدون إخفاء مشكلة القراءة لديهم بحلول الوقت الذي يصل فيه طفلك إلى المدرسة المتوسطة ، ربما يكون قد تأخر في القراءة والكتابة والإملاء.

سن البلوغ: سنوات الدراسة الثانوية والكليات

تنطوي المدرسة الثانوية والكليات على مجموعة جديدة من التحديات للطلاب الذين يعانون من عسر القراءة، يواجهون تحديات أكاديمية أكثر صرامة عندما يكون فهم القراءة السريعة ضروريًا يتم تعيين طلاب المدارس الثانوية والكليات المزيد من مواد القراءة يجب أن يتعلموا أيضًا العمل مع العديد من المعلمين المختلفين ، وكلهم مع توقعات مختلفة.

بدون علاج ، يستمر عسر القراءة لدى بعض الأطفال في سن البلوغ،سوف يتحسن الآخرون بشكل طبيعي مع تطور وظائف التعليم العالي لديهم.

بالإضافة إلى العلامات التي شوهدت بالفعل في الطفولة ، يمكن أن تشمل علامات عسر القراءة في سن البلوغ ما يلي:

تتطلب جهدا عقليا كبيرا للقراءة، قراءة ببطء، تجنب القراءة بصوت عالٍ في أي موقف، الإيقاف المؤقت والتردد في كثير من الأحيان أثناء التحدث.

عسر القراءة عند البالغين

تشير التقديرات المختلفة إلى أن ما يصل إلى 5 إلى 10 % من الأشخاص البالغين قد يعانون من عسر القراءة، عادة ما يتم تشخيصه في مرحلة الطفولة ، لكن لا يتم تشخيص بعض الأشخاص أبدًا. إذا كنت تواجه مشكلة في القراءة دائمًا ، فهناك فرصة جيدة لإصابة عسر القراءة.

كيفيه علاج عسر القراءة

بالنسبة للأطفال الذين يعانون من مشاكل في التعلم ، كلما تدخلت في وقت مبكر ، كان ذلك أفضل، ابدأ بالتواصل مع مدرسة طفلك، الحصول على رأي المعلم. إذا كان مستوى قراءة طفلك أقل مما يتوقعه المعلم لعمره ، فيجب عليك استشارة طبيب الأطفال.