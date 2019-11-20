الأربعاء 20 نوفمبر 2019

للبلاستيك دورٌ أساسي في مجتمعنا الحديث فهو يشكل جزءًا أساسيًا من السيارات، والهواتف المحمولة، وألعاب الأطفال ومعظم الأشياء التي نستخدمها في في حياتنا اليوميّة.



ويستخدم البلاستيك أيضًا في العديد من مستلزمات المطبخ ومن بينها حاويات الطعام وقناني المياه.

اليكم أربعة أسباب للتوقف عن استخدام حاويات بلاستيك للطعام :

1. قد تتسبب المكونات السامة الموجودة في البلاستيك بمرضكم

مع التقدّم في السّنّ، تتدهور صحة الانسان تدريجيّا ولكن مع كثرة استخدام حاويات البلاستيك الذي بدأ في العام 1970، بدأت العديد من الأمراض بالتزايد ومن بينها السّرطان ومرض الزهايمر والتهاب المفاصلوأمراض القلب وغيرها.

2. لا وجود لما يعرف بـ "البلاستيك الآمن"

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تستوجب صناعة الحاويات البلاستيكيّة استخدام مادّة الـBPA ولكن معظم شركات التصنيع تشدد ان منتجاتها لا تحتوي على هذه المادّة المضرّة. ولكن في واقع الأمر، تستخدم هذه الشركات مادّة الــBPSالمشابهة الى حدٍ كبير الى المادة السابقة والتّي تضرّ أيضًا بجسم الانسان.

3. يؤثّر البلاستيك على الخصوبة والإنجاب

تعتبر القدرة على إنجاب الأطفال امر مميز في حياة الناس ولكن المركبات السامة الموجودة في البلاستيك قد تجعل هذا الأمر صعبًا، إن لم يكنالمستحيلًا، بالنسبة للملايين من الأشخاص.

تحتوي معظم المواد البلاستيكية على مواد كيميائية سامة يكون لها تأثير سلبي على المناعة وعلى الهرمونات، وكلاهما يؤثر بشكل مباشر على الخصوبة.

وبحسب الدراسات الحديثة، تبيّن أن المواد الموجودة في البلاستيك قد تسبب تشوّهاتٍ خلقيّة ومشاكل نمو لدى الأطفال.

4. استخدام البلاسيك مضر لكوكب الأرض

سواء كنتم من المدافعين عن البيئة او كانت البيئة اخر نقطة على جدول أولوياتكم، لا بد من الانتباه أن المحافظة على كوكب الأرض أمرٌ يقع على عاتق الجميع. لذلك، يجب الانتباه أن صناعة البلاسيك يؤدي الى الكثير من التلوّث.