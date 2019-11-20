- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هل الحزن يؤثر على رؤيتك للألوان؟ والان مع التفاصيل
الأربعاء 20 نوفمبر 2019
هل الحزن يؤثر على رؤيتك للألوان
لا يتأثر الأشخاص الذين يشعرون بالحزن والإحباط من حيث الشعور النفسي فقط، بل تتأثر رؤيتهم أيضاً.
فقد أظهرت دراسة قام بها باحثون على 129 شخص من الطلاب، حيث خضع بعض المشاركون إلى مشاهدة مقاطع كوميدية وآخرون شاهدوا مقاطع حزينة، وبعد ذلك طُلب منهم مشاهدة 48 بقعة من الألوان المختلفة، وتحديد الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق.
وكانت نتيجة الدراسة أن الأشخاص الذين تعرضوا لمقاطع كوميدية استطاعوا بسهولة أن يحددوا الألوان بوضوح.
على عكس الأشخاص الذين تعرضوا لمقاطع حزينة فلم ينجحوا في تحديد الألوان باستثناء اللون الأحمر الذي استطاعوا أن يحددوه بكل سهولة.
ويرجع التفسير العلمي لقدرتهم على رؤية اللون الأحمر أن هذا اللون يعبر عن الغضب.
كانت هذه تفاصيل خبر هل الحزن يؤثر على رؤيتك للألوان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.