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الأرق ينتقل وراثيا من الوالدين إلى الأبناء

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 20 نوفمبر 2019

الأرق ينتقل وراثيا من الوالدين إلى الأبناء

بينت نتائج اختبارات ودراسات علمية أن الأرق ينتقل وراثيا من الوالدين الى الأبناء.

 

واتضح للخبراء من نتائج الاختبارات التي أجروها، أن الأرق ينتقل الى الأبناء على الأغلب عن طريق الأم.

 

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وتشير الإحصائيات الرسمية الأخيرة الى أن 35 % من سكان الأرض يعانون من الأرق، وأن نسبة عالية من الجنس اللطيف تعاني من الأرق المزمن، حيث تظهر أعراضه ما لا يقل عن ثلاث مرات في الأسبوع خلال ثلاثة أشهر.

 

ولتأكيد هذا أجرى الباحثون دراسة اشترك فيها 7000 شخص، وكان الشرط الرئيسي في الاختبار ضرورة وجود شقيق أو شقيقة توأم لكل مشترك في الاختبار.

 

بعد انتهاء الاختبارات المقررة وتحليل نتائجها، حلل الباحثون الحمض النووي لجميع المشتركين.

 

واستنادا الى النتائج اتضح أن الأبناء يرثون الأرق من الأم بنسبة 59 % ومن الأب بنسبة 38 %.

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