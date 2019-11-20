- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: القيلولة الطويلة خطر على الصحة والان مع التفاصيل
الأربعاء 20 نوفمبر 2019
أظهرت نتائج دراسة يابانية جديدة، ان طول القيلولة يرتبط بتزايد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني؛ وعُرضت نتائج هذه الأبحاث أخيرا في المؤتمر السنوي الـ 51 للرابطة الأوروبية لمرض السكري في استوكهولم.
وبحسب مؤسسة النوم الوطنية في الولايات المتحدة، تساعد القيلولة التي تبلغ مدتها 20-30 دقيقة على تحسين المزاج واليقظة والأداء، مع ذلك عندما تزيد القيلولة عن 10-20 دقيقة يمكن أن تؤثر سلباً على طول وعمق الاستغراق في النوم ليلاً.
ووفق الدراسة اليابانية التي أعدها البروفيسور توموهيد يامادا من جامعة طوكيو، يمكن أن تكشف قيلولة النهار عن مدى خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
كما أفادت نتائج الدراسة، أن النعاس المفرط وطول القيلولة يرتبطان بزيادة مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 52%، وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة من خلال تحليل نتائج 10 دراسات أخرى شملت بيانات أكثر من 261 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: القيلولة الطويلة خطر على الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.