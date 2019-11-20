صحة ورشاقة

تحديد سن السعادة والنجاح بالنسبة للرجل في الـ 27

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 20 نوفمبر 2019

قال علماء استنادا إلى مجموعة بحوث جديدة إن الرجال الذين يفشلون في تحقيق أهدافهم الوظيفية قبل حلول سن الـ 27 قد يواجهون انخفاضا في الشعور بالرفاهية والسعادة في حياتهم المستقبلية.

 

وكشفت الدراسة التي أجريت في جامعة "أدنبرة" أن الرجال الذين يعانون من عدم الاستقرار الوظيفي، أو الذين يتنقلون بين عدد كبير من الوظائف بين عمري الـ 15 و الـ 27 ينخفض لديهم مؤشر السعادة والرضى عن النفس في وقت لاحق من الحياة.

 

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وتقول إحدى الباحثات إن "الأمر عند الرجال مختلف، فهم عندما يعانون من مهن غير مستقرة في وقت مبكر أو يظهر عدم وجود هدف يتحقق أمام أعينهم في مراحل حياتهم المبكرة، يؤثر ذلك سلبا على نظرتهم لاحقا في الحياة، وعلى معنى الحياة المنطقي في سن الشيخوخة".

 

أما عند النساء، فيحتل تحقيق الإنجازات أيضا أهمية بالغة بالنسبة لهن، إلا أن الاختلاف بينهن وبين الرجال يأتي في الأولويات.

 

فبينما يتصدر تحقيق مهنة مستقرة قائمة عوامل السعادة عند الذكور، وجدت الدراسة إن المشاركات من الإناث يبلغن أقصى درجات الرضا والقناعة بمجرد أن يصلن إلى مستوى عال من التعليم أو التفاعل الاجتماعي الراقي.

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