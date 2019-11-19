الكاميرون تدعم الصندوق الدولي لمكافحة الإيدز والملاريا والسل

أعلن الرئيس الكاميروني بول بيا، الثلاثاء، عزم بلاده المشاركة بمساهمة مالية في الصندوق الدولي لمكافحة أمراض "الإيدز والسل والملاريا" التي ما زالت مستشرية بشكل مرعب في القارة الأفريقية وتودي بحياة آلاف الأشخاص كل عام.



وأكد بيا أن بلاده ستساهم بـ3 مليارات فرنك أفريقي (3.37 مليون دولار) في الحرب على هذه الأمراض، مشيرا إلى أن الكاميرون تستفيد هي الأخرى من أموال الصندوق الدولي لمكافحة تلك الأمراض، وأنها بالطبع تدعم هذا الصندوق.

وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة بالملاريا شهد انخفاضا ملحوظا في الآونة الأخيرة، غير أن الزيادة السكانية المستمرة تحتم علينا الاستمرار في مكافحة مثل هذه الأمراض الفتاكة.

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وكان رئيس الكاميرون قد زار فرنسا، الشهر الماضي، للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي السادس لجمع التبرعات لمكافحة أمراض "الإيدز والسل والملاريا"، والذي استضافته مدينة ليون الفرنسية يومي 9 و10 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث التقى نظيره الفرنسي إيمانول ماكرون وناقشا ما يتعلق بمكافحة تلك الأمراض.

كان رئيس الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، بيتر ساندز، حذر من تغير المناخ الذي يزيد من صعوبة القضاء على الأوبئة الفتاكة؛ إذ إن ارتفاع درجات الحرارة يساعد البعوض على نشر الملاريا في أفريقيا.

وقال ساندز "من بين الأمراض الثلاثة أكثر مرض تأثرا بشكل واضح بتغير المناخ هو الملاريا"، ووصف الإصابات الجديدة المتزايدة في كينيا وإثيوبيا في شرق أفريقيا بأنها "مقلقة للغاية".

وتابع أن قدرة العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة بشأن الأمراض الثلاثة ستعتمد جزئيا على ما إذا كانت الدول ستزيد الإنفاق على الرعاية الصحية بقيمة 46 مليار دولار خلال نفس الفترة.