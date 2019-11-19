معرض دبي للطيران ٢٠١٩.. صفقات مليارية وحضور عالمي كثيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت فعاليات معرض دبي للطيران ٢٠١٩، التي انطلقت الأحد، عقد شركات عالمية لصفقات مليارية لأساطيل من الطائرات ذات مواصفات قياسية جديدة.

وفي حديثه لـ"العين الإخبارية" قال خالد البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال "إيروسبيس لوجيستكس" الإماراتية، إن الاتفاقية التي أبرمتها شركته تؤكد أنها شريك استراتيجي في صناعة الطيران العسكري بدولة الإمارات.



وأضاف أن "العقد المبرم مدته ٣ سنوات، ويقدم حلولاً مبتكرة لتقليل الوقت المطلوب للصيانة والأسعار المطروحة".

بدوره، أشار تود يونج الرئيس التنفيذي لشركة "دي هافيلاند" في كندا، إلى أن شركته عقدت صفقة في صورة "خطاب نوايا" مع شركة "بالما القابضة" لشراء 20 طائرة طراز "داش 8-400".

وتابع أن "الخطوات التالية المزمع تنفيذها هي تثبيت أمر الشراء حتى انتهائه، ثم العمل على تحديد مواعيد تسليم الطائرات، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لصفقة شراء الطائرات 660 مليون دولار".