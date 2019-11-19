49 مبدعا يبتكرون هوية إعلامية عالمية للإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت في دبي أعمال ورشة "الملهمون 49" الذين يشكلون فرق العمل في مشروع تصميم الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تجسد مقوماتها التاريخية والثقافية والإنسانية والاقتصادية، وتترجم منظومتها القيمية وتنقل قصتها الملهمة إلى العالم.

وحضرت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، جلسات العصف الذهني للفرق في مدينة دبي للتصميم، حيث يسعى كل فريق إلى ابتكار أفضل الأفكار لتصميم الهوية بما يعبر عن تاريخ وقيم ونهضة دولة الإمارات.

وعقد الملهمون الـ49 المكلفون بهذه المهمة أولى ورش عملهم وسط أجواء حماسية وإبداعية، بعدما اكتمل تشكيل فريق العمل الذي يمثل إمارات الدولة كافة، وبواقع 7 مبدعين من كل إمارة، من كتاب ومثقفين ومهندسين ورسامين وخطاطين ونحاتين وأدباء وباحثين ومصممي جرافيك، اختارهم المجلس التنفيذي لكل إمارة.

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وتركز الفرق في أفكارها على تضمين الهوية الإعلامية المرئية 7 قيم جوهرية لهوية دولة الإمارات، هي العطاء، الانفتاح، الابتكار، التسامح، المصداقية، التواضع، والاستشراف.

وتعمل الفرق السبعة على تصميم هوية إعلامية مرئية تلخصّ 6 عناصر رئيسية تروي قصة الإمارات الاستثنائية الملهمة باعتبارها ملتقى للعالم، بوابة المستقبل، أرض المواهب، منارة أمل، مركزا تجاريا عالميا، ومنصة التراث والإرث.

ويضم فريق الملهمين سبعة فرق، هي فريق "السدرة" بقيادة عزة القبيسي، فريق "الدانة" بقيادة عبدالقادر الريس، فريق "النخلة" بقيادة مطر بن لاحج، فريق "الصقر" بقيادة عبيد بن سرور الماس، فريق "البوم" بقيادة خالد علي الجلاف، فريق "الغاف" بقيادة الدكتور عبدالعزيز المسلم، وفريق "البارجيل" بقيادة نورة النومان.