الفلبين تحظر استخدام واستيراد السجائر الإلكترونية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الثلاثاء، إنه أمر بفرض حظر على استخدام واستيراد السجائر الإلكترونية في الفلبين.

كما أمر الرئيس الفلبيني باعتقال أي شخص يدخن السجائر الإلكترونية في أماكن عامة، وذلك بعدما قالت وزارة الصحة إنها تجري تحقيقاً بشأن اكتشاف أول حالة مؤكدة للتعرض لإصابة في الرئة جراء استخدام السجائر الإلكترونية.

وقال "دوتيرتي" في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "سأحظر استخدام واستيراد السجائر الإلكترونية، لأنها سامة، والحكومة لديها السلطة لاتخاذ إجراءات لحماية الصحة العامة والمصلحة العامة".

وأضاف: "أنا أصدر الآن الأمر لوكالات إنفاذ القانون لاعتقال أي شخص يدخن السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة.. أنت بذلك تلوث الناس".