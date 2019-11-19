شكرا لقرائتكم خبر عن واحدة من كل خمس نساء فى سن الإنجاب تعانى ارتفاعا فى ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت دراسة جديدة إلى أن واحدة من كل خمس نساء في سن الإنجاب تعاني من ارتفاع في ضغط الدم ، حيث وجدت أن الكثير من هؤلاء النساء يتناولن نظامًا غذائيًا يمكن أن يضرهن، وأطفالهن ويرفع مخاطر تعرضهن لمشاكل صحية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتبر ارتفاع ضغط الدم في الحمل هو السبب الرئيسي لوفاة الأمهات.

وقالت الدكتورة "لارا كوفيل" ، أستاذة مساعدة في أمراض القلب بكلية الطب بجامعة ماساتشوستس في ورسستر التي قادت الدراسة: "نحتاج إلى التركيز أكثر على كيفية تعليمنا عوامل نمط الحياة للنساء حتى قبل التفكير في الحمل".

وتابعت "كوفيل": "هذا هو الوقت المناسب للتحدث إلى النساء حول تقييم نظامهن الغذائي، والنظر في عوامل الخطر ومحاولة السيطرة على ارتفاع ضغط الدم."

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وقدمت "كوفيل" النتائج الأولية في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية، وقامت هي وزملاؤها بتحليل البيانات التي تم جمعها حول 8740 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و 50 عامًا وشاركوا في دراسة وطنية للصحة والتغذية من 2001 إلى 2016.ووجدوا أن 22.4٪ من النساء مصابات بارتفاع ضغط الدم.

سجل الباحثون مدى صحة النساء وكمية الملح التي يتناولنها مقارنة بالمبادئ التوجيهية المبينة في النظام الغذائي لإيقاف ارتفاع ضغط الدم أو نظام داش الذى ينصح به لجميع البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن 7٪ من النساء اللائي تعرضن لارتفاع ضغط الدم كن ملتزمات بنظام غذائي يشبه داش.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين يتبعون DASH يتناولون الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الملح والتي تحتوي على مستويات عالية من المواد الغذائية للمساعدة في خفض ضغط الدم ، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.

وتشمل هذه الأطعمة الفواكه والخضروات الطازجة والفاصوليا والعدس والحبوب الكاملة.