شكرا لقرائتكم خبر عن الحمى والدوخة.. أعراض للأنفلونزا فى الشتاء تتشابه مع أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبراء الصحة فى بريطانيا من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى، والأوجاع والدوخة، التى قد تكون علامات لأمراض القلب.



أعراض الأنفلونزا تشبه أعراض أمراض القلب

وكشف استطلاع نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية أن حوالى 95% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع لا يعرفون أوجه التشابه، ويعانى الكثيرون الحمى، والأوجاع، والدوخة، اعتقادا منهم أنها عدوى الأنفلونزا ولم يلجأوا للطبيب.

وحذرت صحيفة ديلى ميل من أن الناس قد يخطئون فى أعراض الإصابة بأمراض قلبية خطيرة فى فصل الشتاء، لكنها فى الواقع يمكن أن تكون علامات على شيء أكثر خطورة.

وقالت الصحيفة إن اعتلال والتهاب عضلة القلب وأمراض القلب التى تجعل من الصعب على العضو ضخ الدم، كل منها له أعراض مماثلة قد تمر دون أن يلاحظها أحد.

وأكدت الصحيفة أنه خلال موسم أنفلونزا الشتاء من المهم أن يتعرف الناس على علامات وأعراض أمراض القلب، مثل التهاب عضلة القلب، مع حالات الإصابة بالأنفلونزا، موضحة أنه يجب على الناس معرفة الأعراض إذا كانوا مهتمين، فيجب عليهم زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

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ووجد المسح الذي أجرته إحدى مؤسسات القلب أن 42% من الأشخاص الذين يعانون من أعراض الأنفلونزا والذين لم يزوروا طبيبهم العام اعتقدوا أن العلامات ستختفى. وقال 27% آخرون إنهم سيشعرون بالذنب لإضاعة وقت الطبيب.



أمراض القلب والأنفلونزا

وأشارت الصحيفة إلى أنه يؤدى اعتلال عضلة القلب إلى أن تصبح جدران القلب صلبة أو سميكة أو ممتدة، مما يجعلها أقل كفاءة فى ضخ الدم، ويمكن أن يزيد من خطر إصابة شخص ما بفشل القلب في وقت لاحق، والذى يزداد سوءًا بمرور الوقت، وغالبًا ما يؤدى إلى الوفاة.

أعراض الأنفلونزا

وقال الدكتور جيم مور، رئيس جمعية القلب والأوعية الدموية للرعاية الأولية: "هناك درجة من الاشتراك بين أعراض القلب والأعراض الشبيهة بالأنفلونزا، بما في ذلك ضيق التنفس، أو ألم فى الصدر، أو خفقان أو دوخة، في حين أن هذه الأعراض قد تستمر خلال أشهر الشتاء، إذا كان المريض يعاني من أعراض مستمرة، فمن المهم مراعاة الأسباب الكامنة، حيث إن موسم الأنفلونزا يكون مزدحما في الرعاية الصحية الأولية.