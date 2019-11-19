شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر أدوية الكوليسترول على ذاكرة كبار السن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من كبار السن من القلق الناتج عن ربط أدوية الكوليسترول التى يطلق عليها اسم "الستاتين" بالذاكرة، أو التراجع المعرفي، لكن كشفت دراسة علمية حديثة نشرت اليوم في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أنه لم يتم العثور على اختلاف في معدل الذاكرة أو التراجع المعرفي لمستخدمي الستاتين المسنين.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNEws”، تعتبر أدوية الكوليسترول واحدة من أكثر الأدوية الموصوفة في العالم ، بل هناك دليل قوي على أنها تقلل الوفيات في مرضانا الذين يعانون من أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأمراض الكلى وغيرها من اضطرابات الدهون.

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والأهم من ذلك قالت "كاثرين ساماراس" أن بكالوريوس طب وجراحة الغدد الصماء في مستشفى سانت فنسنت في أستراليا: "نأمل أن تقطع هذه النتائج شوطًا طويلًا نحو الحد من مخاوف المستهلكين بشأن الذاكرة والإدراك من العقاقير المخفضة للكوليسترول ، حتى لا يتوقفوا عن تناول هذه الأدوية المنقذة للحياة".