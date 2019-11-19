سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنوك الحكومية الكبرى، لكنه سجل ارتفاعاً طفيفاً في عدد محدود ببنوك القطاع الخاص، وبقي متوسط السعر على شاشات البنك المركزي عند 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.



وباع البنك المركزي المصري أذون خزانة لأجل عام واحد بقيمة 1.56 مليار دولار، وذلك في عطاء أمس. ومتوسط فائدة الأذون 3.587%، وهو أقل قليلاً من المتوسط في عطاء يونيو/حزيران الماضي، الذي بيعت خلاله أذوناً بقيمة 715 مليون دولار بمتوسط فائدة 3.87%.

وكان سعر الدولار قد انخفض مقابل الجنيه المصري خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنحو 13 قرشاً كاملة، حيث كان متوسط السعر في بداية الشهر الماضي 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع.

ويعد السعر الحالي للجنيه المصري هو الأعلى منذ أكثر من عامين ونصف العام؛ حيث لم تكن العملة المصرية بهذه القوة منذ الرابع من مارس/آذار 2017، وفقاً لحسابات "رويترز" التي توقعت مواصلة صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

- أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى البنك الأهلي الكويتي عند 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

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واستقر سعر العملة الخضراء بمصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوي أسعار الأمس، ليسجل 16.09 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

وسجل الدولار سعر 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع في بنوك العربي الأفريقي والبنك المصري الخليجي والبركة وعودة وكريدي أجريكول والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" وبلوم مصر.

- أقل سعر للعملة الخضراء في أكبر البنوك الخاصة

أما أقل سعر للدولار في البنوك العاملة بمصر، فتم تسجيله في البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة عند مستوى 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه في بنك قناة السويس.

- سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

وفي البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، سجل الدولار 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه في بنوك مصر والإسكندرية والمصرف المتحد ومصر إيران للتنمية.

- اليورو يرتفع قرشين والإسترليني يرتفع بمتوسط 6 قروش

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقاً لأسعار البنك الأهلي المصري، واصل اليورو ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي، مسجلاً 17.77 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع، مقارنة بـ17.75 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع أمس.

كذلك، ارتفع الإسترليني إلى 20.80 جنيه للشراء و20.96 جنيه للبيع، مقارنة بـ20.73 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

- ارتفاع طفيف لسعر الدينار الكويتي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وبقي سعر الدرهم الإماراتي عند 4.36 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي بقرش واحد مقابل أسعار الأمس، ليسجل 52.68 جنيه للشراء مقابل 53.27 جنيه للبيع، وفقاً لشاشات البنك الأهلي المصري.