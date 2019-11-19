فيديو.. حصاد اليوم الثالث لبطولة العالم للجوجيتسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقيمت فعاليات اليوم الثالث من منافسات بطولة العالم للجوجيتسو بصالة مبادلة أرينا في أبوظبي، الإثنين، التي شهدت منافسات فريق الصداقة تحت 19 عاما، ومنافسات الباراجوجيتسو (رجال وسيدات ومختلط).

البطولة تقام تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس المكتب التنفيذي لأبوظبي، وتستمر حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

اللجنة المنظمة للبطولة احتفلت باليوم الوطني العماني، حيث اصطف لاعبو منتخب الإمارات المتوجون بالميداليات الذهبية خلف علم عمان رافعين لافتة كتب عليها: "من دار زايد نهنئ سلطنة عمان قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ49"، كما عزف السلام الوطني العماني.

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البطولة تستكمل الثلاثاء في يومها الرابع، الذي يشهد عدة منافسات أبرزها نزال تحت 21 عاما (عرض رجال وسيدات ودو مختلط)، وباراجوجيتسو تحت 12 عاما.

"العين الرياضية" تلقي الضوء في الفيديو التالي على حصاد اليوم الثالث لبطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي.



