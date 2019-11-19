يعزف على البيانو أثناء خضوعه لجراحة دقيقة في المخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى فريق طبي في أحد المستشفيات الإيطالية بشمالي البلاد عملية جراحية لإزالة ورم خبيث لأحد المرضى، مستيقظاً أثناء عازفه على البيانو.

وفي أحد مستشفيات مدينة تشيزينا الإيطالية الواقعة في إقليم إيمليا رومانيا، أجرى الأطباء عملية جراحية دقيقة لمريض مصاب بورم خبيث في المخ، وهو مستيقظ تماماً ويعزف الألحان الموسيقية على آلة البيانو في غرفة العمليات.

وأجريت هذه العملية الجراحية مؤخراً باستخدام تقنية "Awake Surgery" أو "الجراحة اليقظة" التي تتمثل في إبقاء المريض في حالة استيقاظ لأغراض عدة، منها إزالة كتلة الورم وحماية المناطق الدماغية الخاصة بالمهارات الموسيقية وجودة حياة المريض واستجابته بعد الجراحة.

وراقب الأطباء طوال فترة العملية الجراحية المهارات الموسيقية للمريض المستيقظ، وهو مدرس ومحب لموسيقى الجاز، والذي عزف العديد من القطع الموسيقية على البيانو أثناء إجراء الجراحة.

واستمرت العملية الجراحية نحو 5 ساعات من قبل فريق متعدد التخصصات مؤلف من أطباء الأعصاب وأخصائي علم نفس عصبي وفريق كامل من الممرضين المدربين على أعلى مستوى، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

الجراحة اليقظة هي طريقة بدأت منذ بضعة أعوام في جراحة المخ والأعصاب في مستشفى Bufalini بوفاليني، بعد فترة من التدريبات والتطورات من قبل جراحي الأعصاب في مدينة تشيزينا، إذ يُسمح للمريض بالبقاء واعياً تماماً وقادراً على الاستجابة لسلسلة من الاختبارات المحددة مسبقاً بواسطة أخصائي علم النفس العصبي، من أجل تحديد مكان وإزالة كتلة الورم بالكامل وبدقة قدر الإمكان، دون الإضرار بالمناطق الدماغية التي تنظم اللغة والحركة وغيرها من الوظائف المعرفية.