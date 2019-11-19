الهدف الأولمبي.. بداية ودية والبلايلي آخر المستفيدين

أحرز يوسف بلايلي هدفا لمنتخب الجزائر، الإثنين، في الفوز 1-0 أمام بوتسوانا، بالجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وذلك بعد معانقة الكرة الشباك مباشرة من ركلة ركنية، فيما يعرف بـ"الهدف الأولمبي".

"العين الرياضية" تستعرض في السطور التالية قصة وتاريخ الهدف الأولمبي الذي يحمل اسم الأولمبياد رغم تسجيله في مباراة ودية.

الظهور الأول

أول هدف أولمبي سجل في التاريخ سجله سيزاريو أونزاري لمنتخب الأرجنتين في ودية ضد أوروجواي يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 1924، بعد 3 أشهر فقط من تعديل قوانين الركلة الركنية، واعتبار دخول الكرة الشباك من الركنية دون ملامسة أي لاعب هدفا صحيحا.

الهدف سُمي بالأولمبي، لأنه جاء في شباك أوروجواي، صاحبة ذهبية أولمبياد 1924 في فرنسا، التي كانت بطل العالم وقتها، حيث إن بطولة كأس العالم لم تظهر للوجود إلا في عام 1930.

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أول هدف أولمبي في الأولمبياد

رغم أن تاريخ الهدف الأولمبي يعود إلى 95 عاما، فإن أول هدف أولمبي تم إحرازه في الألعاب الأولمبية كان قبل 7 سنوات فقط عن طريق ميجان رابينو لاعبة منتخب أمريكا، في الفوز 4-3 على كندا في نصف نهائي أولمبياد 2012.

يذكر أن أول هدف أولمبي في كأس العالم جاء في نسخة 1962 بتشيلي، وأحرزه ماركو كول لمنتخب كولومبيا في التعادل 4-4 مع الاتحاد السوفيتي.

هدف برتغالي يجلب لقبا غاليا

فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي حقق لقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1964 بفضل هدف أولمبي أحرزه النجم السابق خورخي مورايس، ليقود الفريق العاصمي للفوز 1-0 في إعادة المباراة النهائية أمام بودابست المجري، بعد انتهاء المباراة الأولى في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

ويعد هذا هو اللقب الأوروبي الوحيد لسبورتنج لشبونة طوال تاريخه الممتد لـ113 عاما.



