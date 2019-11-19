سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

استقر سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، في تعاملات السوق السوداء 81 جنيهاً، في حين بقي السعر في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان عند 45 جنيهاً للشراء و45.2 جنيه للبيع.

ويخضع الدولار في السودان لسعر ثابت يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، اليوم، سجل الدولار تراجعاً طفيفاً في تعاملات الأسواق غير الرسمية، ليسجل 81 جنيهاً مقارنة بـ81.5 جنيه، أمس.

ويواصل الدولار تسجيل مستويات مرتفعة للغاية في السوق السوداء، مقارنة بالأسعار الرسمية، رغم إعلان الحكومة تلقي منح وقروض بالعملة الصعبة من عدة جهات دولية.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة المالية السودانية موافقة صندوق النقد العربي على تقديم قرض بقيمة 305 ملايين دولار للخرطوم، كما وقّعت اتفاقاً مع البنك الأفريقي للتنمية في اليوم نفسه، للحصول على منحة بمبلغ 32.8 مليون دولار، لكن يبدو أن ضآلة المبالغ المعلن عنها في مواجهة الاحتياجات الضخمة "الفورية" للسودان والمقدرة بنحو 3 مليارات دولار لم تؤثر على تعاملات السوق.

ويرزح السودان تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

تراجع اليورو وثبات الإسترليني في البنوك

وعلى صعيد العملات الأجنبية الأخرى، تراجع سعر اليورو في بنك أم درمان إلى 49.7 جنيه للبيع و49 جنيهاً للشراء، مقارنة بـ50.73 جنيه سوداني للبيع و49.48 جنيه للشراء، أمس.

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وفي بنك الخليج بقي سعر اليورو عند 50.32 للبيع 50.07 للشراء، وكذلك ثبت البنك السعودي السوداني سعر اليورو عند 49.89 جنيه للبيع و49.64 جنيه للشراء.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه السوداني في بنك أم درمان عند 58.67 جنيه سوداني للبيع و58.38 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج 55.92 جنيه للبيع و55.64 جنيه للشراء، وفي البنك السعودي السوداني 57.03 جنيه للبيع و56.75 جنيه للشراء.

انخفاض اليورو والإسترليني في السوق السوداء

وفي السوق السوداء، تراجع اليورو إلى 89 جنيهاً مقارنة بـ90.8 جنيه، أمس، كما انخفض الإسترليني مسجلاً 103.68 جنيه مقارنة بـ104.91 جنيه، أمس.

تراجع العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية الأكثر تداولاً، فقد شهدت استقراراً في البنوك السودانية كونها مرتبطة بالدولار "المثبت أصلاً" عند مستوى واحد في جميع البنوك وشركات الصرافة.

وفي البنوك الثلاثة المذكورة آنفاً، سجل الريال السعودي 12.06 جنيه للبيع و12 جنيهاً للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 12.31 جنيه للبيع و12.25 جنيه للشراء.

وسجل الدينار الكويتي 148.42 جنيه للبيع و147.68 جنيه للشراء في بنك الخليج، و147.98 جنيه للبيع و147.25 جنيه للشراء في البنك السعودي السوداني، وتكرر السعر نفسه في البنك المركزي السوداني.

أما في السوق السوداء، فتراجع سعر الريال السعودي إلى 21.6 جنيه مقارنة بـ21.7 جنيه سوداني، أمس، وتراجع الدرهم الإماراتي إلى 22.19 جنيه مقارنة بـ22.33 جنيه، وتم تداول الدينار الكويتي عند 249 جنيهاً سودانياً.