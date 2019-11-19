7 أعراض للانزلاق الغضروفي.. لا تضحك كثيرا

قد يتسبب الانزلاق الغضروفي في ضعف عام بالعضلات

حذر الدكتور أحمد زغلول، استشاري جراحة العظام بمصر، من الآلام الحادة والمفاجئة في الظهر عند القيام بحركات معينة أو عند العطس والسعال.



وتعمل الديسكات المرنة بين فقرات الظهر على امتصاص الصدمات المختلفة التي يتعرض لها الجسم، ولكنها وفي بعض الأحيان قد تنزلق خارجة من مكانها أو قد تتمزق، وتعمل هذه الديسكات عند إصابتها بأي خلل على الضغط على الأعصاب المحيطة بالمنطقة مسببة شعوراً بالألم في بعض الأحيان.

وقال "في بدايات الحالة، قد يشعر المريض بألم حاد ومفاجئ يباغته حال قيامه بحركات معينة، وذلك لأن الغضروف المنزلق يضغط بشكل بسيط على الأعصاب المحيطة عند الانحناء أو عند تحريك الجسم بطريقة معينة".

وأشار زغلول إلى أبرز أعراض الانزلاق الغضروفي التي يجب الانتباه لها جيدا وهي:

1- الألم

أحد أكثر أعراض الانزلاق الغضروفي شيوعاً هو الشعور بالألم، وهو ألم غالباً ما ينشأ ويتطور تدريجياً ليزداد سوءاً مع مرور الوقت.

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2- وخز وتنميل

إذا ما بدأ الغضروف المنزلق بالضغط على أحد الجذور العصبية، فمن الممكن أن يعيق عمل العصب في نقل الإشارات اللازمة إلى الأطراف، وهذا الأمر قد يتسبب في شعور بالوخز والتنميل في اليدين أو القدمين أو الرأس.

3- ضعف عام في العضلات

قد يتسبب الانزلاق الغضروفي بخلل في نقل الإشارات العصبية الضرورية إلى العضلات، الأمر الذي قد يسبب ضعفاً عاماً في عضلات الأطراف وبطء في بعض ردود الأفعال فيها.

4- صعوبات عند الوقوف أو الجلوس

من الممكن للألم الذي يسببه الانزلاق الغضروفي أن يكون حاداً جداً ليزداد سوءاً عند محاولة الجلوس أو الوقوف أو الالتزام بوضعية جسد معينة لفترة طويلة من الوقت.

5- برودة الجسم

أحياناً قد يتسبب ضغط الغضروف على أعصاب معينة محيطة بتطور شعور بطيء في الجسم، من الممكن وصفة بحرقة أو خدر أو حتى برودة تطال أحد جانبي الجسم فقط دون الآخر.

6- الألم عند الضحك

مع أن فوائد الضحك عديدة وكثيرة، إلا أن الضحك لدى المصاب بانزلاق غضروفي قد يكون أمراً مؤلماً، حرفياً لأنه يضغط على الظهر والمنطقة المصابة.

7- ألم عند العطس أو السعال

قد تتسبب أمور مثل العطس والسعال لدى المصاب بالضغط على منطقة البطن لديه، الأمر الذي قد يمتد للظهر ومنطقة الإصابة مسبباً الشعور بالألم.