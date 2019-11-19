شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى حساسية أدوية السلفا وكيف تكتشف إصابتك بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى بعض الأشخاص من الحساسية من بعض الأدوية والمشكلة تكمن إذا كانوا لا يعلمون عنها شيئا ويتناولون العقار الذى يسبب لهم رد فعل تحسسى مما قد يعرضهم لمخاطر صحية بالغه، احد أبرز انواع الحساسيه الدوائية عقاقير التى تحتوى على مادة السلفا.

ووفقا لموقع " webmed"تستخدم الأدوية التى تحتوى على السلفا لعلاج مجموعة من المشكلات الصحية من التهابات العين إلى التهاب المفاصل الروماتويدي، لكن فى حالة ظهور طفح جلدى مصاحب لتناول هذه الادوية يجب التوقف عنها فورا لان ذلك علامة على وجود رد فعل تحسسى منها.





تشمل أدوية السلفا ، والتي تسمى أيضًا السلفوناميدات ، المضادات الحيوية وأنواع أخرى من الأدوية. تحدث الحساسية في أغلب الأحيان مع المضادات الحيوية، حوالي 3 ٪ من الناس لديهم نوع من رد الفعل تجاههم.

أعراض الاصابة بحساسية السلفا

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أدوية السلفا أو أي دواء آخر ، فقد يكون لديك واحد أو أكثر من هذه الأعراض:

طفح جلدي ، مشاكل في التنفس، تورم

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يمكن أن يسبب التفاعل أيضًا ردود فعل الجلد الخطيرة هذه:

متلازمة فرط الحساسية لعقار السلفوناميد: تبدأ مشاكل الطفح الجلدي والحمى والأعضاء في غضون أسبوع إلى أسبوعين بعد بدء الدواء.

متلازمة ستيفنز جونسون: يؤدي هذا التفاعل المحتمل أن يهدد الحياة إلى ظهور الجلد وتقشره.

تشمل ردود الفعل الأخرى لعقاقير السلفا الصداع ، صعوبة في النوم ، البول الغائم (البلورات) ، وانخفاض عدد كرات الدم نادراً ما يحدث رد فعل تحسسي شديد يسمى الحساسية المفرطة.