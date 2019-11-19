ما العلاقة بين آلام الظهر والإصابة بسرطان الرئة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتطلب معرفة أى مرض تشخيصه مبكرًا وهو ما يساعد كثيرا فى علاجه سريعا وعدم حدوث أى مضاعفات، ولهذا من المهم أن تكون على دراية بأعراض المرض الذى يصيبك.

ومع ذلك ، فإن معظم أنواع السرطان وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth " تظهر فقط بضعة أعراض في وقت مبكر من المرض، وبحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض ، يكون السرطان قد تقدم بالفعل إلى مرحلة متقدمة.

فإذا كنت شخصًا مصابًا بسرطان الرئة، فيجب عليك الانتباه إلى ألم الظهر الذى يصيبك، فقد يشير ألم الظهر إلى زيادة سوء حالتك ، هناك احتمالات بأنك تعاني من آلام الظهر بسبب حمل أشياء ثقيلة ، ولكن آلام الظهر غير المبررة هي علامة خطر ويحب فحص نفسك في أقرب وقت ممكن.

ما هي العلاقة بين آلام الظهر وسرطان الرئة؟

السرطان هو آخر شيء نفكر فيه عندما يتعلق الأمر بألم الظهر، حيث يرتبط بشكل عام بأشياء مثل إجهاد العضلات والتهاب المفاصل وهشاشة العظام.

ووفقًا للتقارير الطبية ، يعاني واحد من كل 4 أشخاص ممن يعانون من سرطان الرئة من آلام الظهر في مرحلة ما من التشخيص، وقد يشير ألم ظهرك إلى أن الورم قد انتشر إلى العمود الفقري أو أن السرطان يضغط على أعصاب العمود الفقري.

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أعراض آلام الظهر التي تشير إلى سرطان الرئة

يمكن أن تبدو أعراض آلام الظهر التي تشير إلى سرطان الرئة مشابهة لآلام الظهر المرتبطة بظروف أخرى، و لكن آلام الظهر المرتبطة بسرطان الرئة يمكن أن تظهر بعض الأعراض المحددة، بما في ذلك:

آلام الظهر التي لا تتحسن بعد العلاج.

آلام الظهر التي تزداد سوءا في الليل.

آلام الظهر غير المبررة التي تحدث دون أي نشاط.

آلام الظهر التي تزداد سوءا مع الأنفاس العميقة.

آلام الظهر التي تتفاقم إذا استلقيت على الفراش لفترة أطول.

قد تشمل الأعراض الأخرى:

السعال المستمر.

ضيق في التنفس.

فقدان الوزن عن غير قصد.

التعب المزمن.

سعال مصحوب بالدم.

صداع مستمر.

التهاب رئوي مزمن.

فقدان الشهية.

تورم الرقبة أو الوجه.

كيفية منع سرطان الرئة من الانتشار

أي مرض، يحسن التشخيص المبكر فرص الشفاء، وسرطان الرئة يظهر فقط عدد قليل من الأعراض في البداية، ويتم تشخيصه فقط عندما يبحث طبيبك عن بعض الأمراض الأخرى.

يجب عليك التحقق من هذه الأشياء التي تسبب أضرارًا في الرئتين، ولكن هناك بعض الإجراءات الوقائية التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة.