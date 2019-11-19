شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسوا وأفضل المشروبات لمريض السكر لتجنب مضاعفات المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة، يحدث عندما يتعذر البنكرياس على إنتاج كمية كافية من الإنسولين، أوعندما يتعذر الجسم على استخدام الإنسولين الذي ينتجه، لذلك للتعامل الصحيح مع مرض السكري ينصح باتباع نظام غذائي صحي، ومشروبات منخفضة السعرات الحرارية لمرضى السكر .

تقترح جمعية السكري الأمريكية، مشروبات منخفضة السعرات الحرارية لمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم.

سنركز على أفضل وأسوأ المشروبات لمرض السكري...

أفضل مشروبات لمرض السكري: 1. مشروب العرقسوس..

هو من الاعشاب المعروف أن له العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك خفض مستويات السكر في الدم، أظهرت دراسة أن تناول مستخلص العرقسوس قد يكون له القدرة على المساعدة في تقليل مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

2. الماء..

يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري شرب كمية كافية من الماء لمساعدة الجسم على التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق البول، كشفت دراسة عن أن شرب الماء العادي بكميات أعلى يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، يوصي معهد الطب بأن تشرب النساء 9 أكواب من الماء وأن يشرب الرجال 13 كوبًا من الماء..



القهوة مفيدة لمريض السكر

3.القهوة..

وجد باحثون أن الأشخاص الذين يشربون كوبين أو 3 أكواب من القهوة يوميًا، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، القهوة تحتوي على مكونات فعالة مثل حمض الكينيك، وحامض الكلوروجينيك، ومواد أخرى قادرة على تحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز.

4. المياه المنكهة..

تسمى المياه المليئة بشرائح من الحمضيات، مثل الليمون، والتوت، بالمياه المنكهة أو بالمياه المملوءة بالفواكه، تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية.

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5. الحليب..

وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن استهلاك منتجات الألبان، بما في ذلك الحليب أثناء فترة المراهقة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.



افضل واسوا المشروبات لمريض السكر

6. الشاي الأخضر..

أظهرت الدراسات أن شرب الشاي الأخضر، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، بسبب مضادات الأكسدة الموجودة في البوليفينول، يجب على مرضى السكر شرب الشاي الأخضر لأنه يساعد في تحسين أداء الجهاز الأيضي.

أسوأ المشروبات لمرض السكري.. أولا: المشروبات الغازية أو الصودا الدايت..

تحتوي الصودا على مواد التحلية الصناعية، التي قد يكون لها تأثير سلبي على بكتيريا الأمعاء، هذا، بدوره، قد يزيد من مقاومة الإنسولين، والتي يمكن أن تسبب أو تفاقم مرض السكري، وفقا لدراسة نشرت في مجلة Nature.



مشروبات الطاقة

ثانيا: مشروبات الطاقة..

يمكن أن يؤدي شرب مشروبات الطاقة بكميات كبيرة إلى ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم، ذلك لأن مشروبات الطاقة هذه مليئة بالمحليات الصناعية، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 والسمنة.

ثالثا : المشروبات الكحولية..

إذا كنت تعاني من مرض السكري، يجب عليك تجنب شرب الكحوليات، وجدت دراسة نشرت في مجلة Diabetic Medicine أن الرجال الذين شربوا المشروبات الكحولية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من السكري.

رابعا: عصائر الفاكهة..

تحتوي عصائر الفاكهة، التي يتم شراؤها من المتجر على مستويات عالية من السكر أو شراب الذرة، هذا يمكن أن يسبب ارتفاعا في مستويات السكر في الدم وزيادة الوزن، لذلك، فكر في شرب عصير فواكه طبيعى، مستخلص من الفواكه لأنها تحتوي على سكريات طبيعية لا تسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، فإن اختيار المشروب المناسب، يمكن أن يساعد في التعامل الصحيح مع المرض، وتقليل خطر حدوث مضاعفات، اجعل الأمر سهلا عندما يتعلق الأمر بتحديد المشروب الذى تحتاج اليه، وإذا كنت ترغب إلى القليل من الحلاوة، فحاول إضافة الفواكه إليه.