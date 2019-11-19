محمد بن زايد يحضر منتدى "بلوغ الميل الأخير" في أبوظبي

حضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، انطلاق فعاليات منتدى بلوغ الميل الأخير، الذي تستضيفه أبوظبي، الثلاثاء، بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس.



ويستقطب المنتدى أكثر من 250 شخصية من أبرز القيادات في مجال الصحة العالمية لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات فيما يتعلق برصد الأمراض المعدية والقضاء عليها في جميع أنحاء العالم.

ويجمع المنتدى، الذي يعقد كل عامين، أبرز الخبراء المتخصصين في الصحة العالمية من الحكومات العالمية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأوساط الأكاديمية لبحث سبل الحفاظ على الزخم وبلوغ "الميل الأخير" في القضاء على الأمراض الوبائية المستعصية.

ويضم المنتدى، الذي يمتد عبر يوم واحد، جلسات تفاعلية ومناقشات وورش عمل ستحتفي بالنجاحات وتسلط الضوء على التحديات، وستسهم في التوصل إلى حلول ناجعة من خلال الاستخدام المبتكر للقاحات والتكنولوجيا والبنية التحتية الصحية العالمية، بالإضافة إلى تسخير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

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ويعقد منتدى هذا العام تحت شعار "بلوغ الميل الأخير: تكثيف الجهود نحو تحقيق الهدف"، ويبرز الأدوات والتكنولوجيا والشراكات اللازمة لتسريع وتيرة تقدم المجتمع الدولي في القضاء على الأمراض المعدية، ويشكل منصة للعاملين في مجال الصحة والمبتكرين والخبراء للتعريف بتجاربهم وإنجازاتهم في هذا المجال.

ويستضيف المنتدى فعالية جمع التبرعات لاستراتيجية المرحلة الأخيرة لاستئصال شلل الأطفال 2019-2023 للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، حيث سيتم تسليط الضوء على التزامات الحكومات المانحة والجهات الخيرية وقادة القطاع الخاص بقضية استئصال شلل الأطفال.

وتسهم استضافة أبوظبي لهذا المنتدى في إيجاد بيئة جديدة لدفع التغيير وتحفيز الابتكار في مواجهة هذه القضية العالمية المهمة".

ويعود تاريخ التزام دولة الإمارات بقضايا الصحة العالمية واستئصال الأمراض الوبائية الموهنة إلى عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان أحد أوائل المساهمين بهذه الجهود.



وسيراً على نهجه ومنذ عام 2011، تعهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم أكثر من 250 مليون دولار دعماً للعديد من المبادرات الصحية العالمية للقضاء على الأمراض الفتاكة والموهنة.