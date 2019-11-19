طبيب نفسي يُوضّح كيفية التخلص من الأرق بشكل نهائي

صرح الدكتور حسام عمارة استشاري الأمراض النفسية والعصبية، أن مشاكل النوم واضطراباته من أكثر المشاكل الطبية انتشاراً وتكون بالأرق وهو عدم القدرة على النوم أو النوم المتقطع وعدم القدرة على النوم لساعات متواصلة وهذا يسبب للجسم التعب والإرهاق الشديد بحيث يصبح عائقاً في حياة الإنسان، وكذلك فهو يُشعر الشخص بالإزعاج ويتسبّب في سوء المزاج وتعكره.

وقال الدكتور حسام عمارة كل فئةٍ عمريّة تحتاج لعدد محدد من الساعات يختلف عن الأخرى فالأطفال يحتاجون إلى ساعات نوم طويلة، ويحتاج البالغين إلى ساعات أقل بحيث تزداد نسبة الإصابة بالأرق واضطرابات النوم لديهم، أما كبار السن فيحتاجون إلى 7-8 ساعات علاج اضطرابات النوم ويمكن علاج مشاكل النوم بالحرص على تناول وجبةٍ خفيفة غير دسمة قبل النوم مع تناول المشروبات الدافئة.

وأضاف الدكتور حسام عمارة من ضمن النصائح الذهبية للتغلب على مشكلة الأرق الذهاب إلى المرحاض قبل النوم، وجعل غرفة النوم مناسبة للنوم سواء أكان ذلك بالحفاظ عليها هادئة فهذا من شأنه أن يجعل النوم عملية سهلة، وأيضاً إبقاء درجة حرارتها مناسبة للنوم يجعل النوم يمتد لساعات طويلة، كما أن إطفاء الإنارة والضوء يحفز الدماغ على إفراز الهرمونات التي تحفز على النوم.

وطالب الدكتور حسام عمارة بالابتعاد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية كالهاتف الذكي خلال الاستعداد للنوم؛ فالإشعاعات الصادرة عنه تجعل العقل يستمر في التفكير ويفرز هرمونات تمنع عن النوم إضافة إلى أنها تزيد من نسبة التوتر والقلق، كما يجب أخذ حمام دافئ يساعد على النوم بشكل سريع، فهو يساعد على الاسترخاء ويساعد على هدوء العقل ويقلل من التوتر والقلق، كما أنه يرفع درجة حرارة الجسم مما يجعل العقل ينتج هرمون النوم، و التقليل من تناول الكافيين خلال النهار والابتعاد عن مشاهدة أفلام الرعب أو التي تسبب التوتر.

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