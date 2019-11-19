شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. واعرف لماذا يطلب الطبيب تحليل الكرياتينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحليل الكرياتينين أو creatinine test، وهذا التحليل يساهم في الكشف المبكر عن تعرض الكلى لأي مضاعفات صحية، فهو يقيس وظائف الكليتين ومتابعة أمراض الكلى، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على كل ما يخص هذا التحليل وذلك وفقا لموقع " kidney".



تحليل الكرياتينين 1

تحليل الكرياتينين يتم عن طريق سحب عينة من الوريد، أي أنه عينية دم، ولا يتطلب هذا التحليل أي شروط لإجرائه، أي ليس بالضروري الصيام بل يمكنك سحب العينة في أي وقت من اليوم، بالإضافة إلى عينة من البول المجمع لمدة 24 ساعة.

وهنا يجب أن نتعرف علي دور الكرياتينين في الجسم، فهو مركب ناجم عن تحطم مركبات الكرياتين في العضلات، ويتم إنتاجه بمعدل ثابت في الجسم من خلال الكلى.



تحليل الكرياتينين2

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وعندما يطلب الطبيب إجراء تحليل الكرياتينين عندما يشتبه في وجود خلل في وظائف الكلي، ويجب الاطمئنان علي الشخص قبل أن يتعرض لأي مشاكل صحية ومضاعفات كثيرة نتيجة لوجود مشاكل في الكلي.

فهذا التحليل يقوم بالكشف عن نسبة الكرياتينين المتواجدة في الدم والبول المجمع وإعطائك النتائج الأكيدة والتي تساهم في علاجك وشفائك.



تحليل الكرياتينين3

فتحليل الكرياتينين يتطلب بشكل روتيني للاطمئنان علي صحة الشخص، وأيضا بعد ظهور العلامات التي تشيء إلي وجود مشكلة في الكلي كالشعور بالتعب، وعدم القدرة على التركيز، وفقدان الشهية، والأرق، وانتفاخ في العين، ونزول بعض قطرات الدم في البول، وارتفاع ضغط الدم.

وللاطمئنان علي نتيجة تحليل فالمعدة الطبيعي هو 0,84 . 1,25 mg/dL