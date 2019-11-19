شكرا لقرائتكم خبر عن عاد من جديد في الصين .. تعرف على طرق انتقال عدوى الطاعون إلى الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطاعون من الأمراض الشهيرة التى فتكت بالكثيرمن الأشخاص خلال العصورالوسطى وراح ضحيتها الألاف من الأشخاص، وأعلنت الصين عن ظهوره من جديد وإصابة ثلاثة أشخاص بهذا المرض القاتل، وهو ما يعيد إلى الأذهان مرة اخرى هذا المرض الذى يعود من الماضى ليهاجم جيل الألفيه.

ووفقا لمركزالسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، البكتيريا التي تسبب الطاعون تسمىYersinia pestis ، تحافظ على وجودها في دورة تنطوي على القوارض والبراغيث.





يمكن أن تتأثرأنواع كثيرة من الحيوانات، مثل السناجب الصخرية، والفئران والأرانب والكلاب بالطاعون .

يعتقد العلماء أن بكتيريا الطاعون تنتشر بمعدلات منخفضة داخل مجموعات معينة من القوارض دون التسبب في موت القوارض بشكل مفرط هذه الحيوانات المصابة والبراغيث بمثابة خزانات طويلة الأجل للبكتيرياز

تصاب الأنواع الأخرى بالعدوى، مسببة تفشي المرض بين الحيوانات، عادة ما يكون البشر أكثرعرضة للخطرأثناء أو بعد فترة وجيزة من تعاملهم مع الحيوانات الحاملة للمرض أوالتعرض للدغات البراغيت التى تحمل المرض.

يمكن أن تنتقل بكتيريا الطاعون إلى البشر بالطرق التالية:لدغات البراغيث

غالبًا ما تنتقل بكتيريا الطاعون عن طريق لدغة البراغيث المصابة، أثناء الأمراض الوبائية، تموت العديد من القوارض، مسببةً البراغيث الجائعة للبحث عن مصادر أخرى للدم. الأشخاص والحيوانات التي تزور الأماكن التي ماتت فيها القوارض مؤخرًا بسبب الطاعون معرضون لخطر الإصابة من لدغات البراغيت، قد تجلب الكلاب والقطط أيضًا البراغيث المصابة بالطاعون إلى المنزل.

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ملامسة السوائل أو الأنسجة الملوثة

يمكن أن يصاب البشر عند التعامل مع الأنسجة أو سوائل الجسم لحيوان مصاب بالطاعون، على سبيل المثال ، قد يصاب الصياد الذي يجلد الأرنب أو أي حيوان مصاب دون استخدام الاحتياطات المناسبة بجراثيم الطاعون هذا الشكل من التعرض الأكثر شيوعًا ينتج عن الطاعون الدبلي أو الطاعون الإنتاني.

قطرات معدية

عندما يصاب الشخص بالتهاب رئوي بالطاعون، فقد يسعل قطرات تحتوي على بكتيريا الطاعون في الهواء، إذا تم استنشاق هذه القطرات المحتوية على البكتيريا من قبل شخص آخر، فيمكن أن يسبب الطاعون الرئوي، عادة ما يتطلب هذا اتصالًا مباشرًا وثيقًا مع الشخص المصاب بالطاعون الرئوي.

القطط عرضة بشكل خاص للطاعون، ويمكن أن تكون مصابة عن طريق تناول القوارض المصابة. تشكل القطط المريضة خطر نقل قطرات الطاعون المعدية إلى أصحابها أو إلى الأطباء البيطريين .