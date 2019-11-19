شكرا لقرائتكم خبر عن داء الكلب..فيروس قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان يؤثر على الأعصاب والمخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داء الكلب مرض نادر ولكنه خطير يسببه فيروس، ينتقل من الكلب للإنسان ويؤثر على الأعصاب والدماغ، فى السطور التالية نتعرف على أعراض ومخاطر مرض الكلب، وفقاً لموقع "Kidshealth"

ينتقل الفيروس عادة عن طريق لدغة من حيوان مصاب، يمكن الوقاية من داء الكلب إذا تلقى الشخص الذى تم عضه العلاج بسرعة، لكن إذا لم يعالج الشخص وتطور داء الكلب، فإنه يكون مرضاً قاتلاً ويهدد حياتك.



داء الكلب

أعراض داء الكلب

يمكن أن تظهر الأعراض الأولى لداء الكلب من بضعة أيام إلى أكثر من عام بعد حدوث لدغة الكلب.

-في البداية، يكون هناك شعور بالوخز أو الحكة حول منطقة اللدغة.

- قد يعاني الشخص أيضًا من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى والصداع وآلام العضلات وفقدان الشهية والغثيان والتعب.

-بعد بضعة أيام ، تتطور الأعراض العصبية ، بما في ذلك:

-التهيج أو العدوانية.

-حركات مفرطة.

-الارتباك أو الهلوسة.

-تشنجات العضلات والحركات اللا إرادية.

-ضعف أو شلل (عندما لا يستطيع الشخص تحريك جزء من الجسم).

Advertisements

-حساسية شديدة للأضواء الساطعة ، الأصوات ، أو اللمس.

-يمكن لشخص مصاب بداء الكلب أن ينتج الكثير من اللعاب (البصق)، وقد تؤدي التشنجات العضلية في الحلق إلى صعوبة البلع، هذا يسبب تأثير "الرغوة في الفم" الذي يرتبط منذ فترة طويلة بعدوى داء الكلب، كما أنه يؤدي إلى الخوف من الاختناق أو ما يشبه "الخوف من الماء" ، وهو علامة أخرى معروفة لداء الكلب.



داء الكلب

اسباب داء الكلب

داء الكلب ناجم عن فيروس داء الكلب، الحيوانات المصابة لديها الفيروس في لعابها، يدخل الفيروس الجسم عن طريق الجلد أو العينين أو الأنف أو الفم وينتقل عبر الأعصاب إلى المخ ويتكاثر ويسبب الالتهابات والأضرار.

يعد التعرض للكلاب المسعورة هو السبب الأكثر شيوعًا للانتقال إلى البشر.



حقنة داء الكلب

هل داء الكلب معدي؟

داء الكلب ليس معديا من شخص لآخر، ينتشر الفيروس غالبًا عبر لدغات من حيوان مصاب. ولكن يمكن أن ينتشر أيضًا إذا اصاب لعاب الحيوان (البصق) مباشرة في عيون الشخص أو أنفه أو فمه أو جرحه المفتوح (مثل الخدش أو الكشط)

علاج داء الكلب

إذا بدأت أعراض داء الكلب، فلا يوجد علاج فعال، هذا هو السبب في أن الأطباء يركزون على الوقاية ويحاولون إيقاف المرض مباشرة بعد تعرض الشخص للدغة الكلب.

يجب على أي شخص يعتقد أنه قد تعرض لفيروس داء الكلب الحصول على الرعاية الطبية على الفور.

الأطباء يقومون بإعطاء حقنتين للمصاب في أقرب وقت ممكن:

-الجلوبيولين المناعي لداء الكلب: يوفر الحماية فورًا بينما يبدأ اللقاح في العمل.

-لقاح داء الكلب: يعطى كسلسلة من أربع جرعات ، في الأيام 0 و 3 و 7 و 14 (اليوم 0 هو يوم الجرعة الأولى).

-الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي يحصلون على جرعة إضافية في اليوم 28.