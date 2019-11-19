شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا لهوس النظافة.. عدم تنظيف اليدين قد يفيد مناعة طفلك أحيانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل أنت مهووس بنظافة يدى أطفالك اعتقادا منك أنها تحافظ على صحتك، قد تحتاج إلى تغيير وجهة نظرك الآن، حيث أشارت تقارير طبية أن هناك فوائد من ترك الأوساخ على يدي الطفل بعض الوقت.

فمنتجات تعقيم الأيدي ضد الجراثيم والفيروسات والبكتيريا وغيرها، قادرة على إزالة 99.9 % من الجراثيم، وأعتقد الباحثون أن هذه الكائنات الحية الدقيقة ضارة لأجسامنا، حيث تستهل مجموعة من الأمراض التي يصعب علاجها، ومع ذلك، ليست كل الجراثيم ضارة، فهناك مجموعة منها جيدة قد تحمى من الأمراض وذلك وفقا لتقرير موقع " thehealthsite".

فجسم الإنسان هو موطن لأكثر من 90 تريليون ميكروب (الكائنات المجهرية بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا والفطريات وغيرها)، والكثير منهم في الواقع يساعدون في وظائف فسيولوجية مهمة مختلفة مثل الهضم ، وتخثر الدم ، وخاصة بناء المناعة.

لذلك، ليست هناك حاجة إلى الذعر والبدء في تنظيف الأيدى تمام ضد هذه الجراثيم للقضاء عليها تماما، ففي الواقع وفقًا لنظرية فرضية النظافة ، فإن التعرض لمرحلة معينة من الأوساخ أمر ضروري، الذى سوف يساعد في تقوية آلية الدفاع عن طفلك.

كيف تساعد عدم نظافة اليدين فى تقوية جهاز المناعة

بدلًا من الذهاب إلى نظافة طفلك، دعه يتعرض بعض الوقت للجراثيم من خلال الأوساخ التى سوف تقوي جهاز المناعة لديهم من خلال الآتى:

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تسمح للخلايا المناعية بالتعرف على المواد الأجنبية

يبدأ تطور الجهاز المناعي في الغدة الصعترية، وهي الغدة التى تقع بين القلب وعظمة الصدر للطفل، وهذه الغدة هي المسئولة عن إنتاج الخلايا المناعية المعروفة باسم الخلايا "T".

هذه الغدة تتقلص مع مرور الوقت، لذلك يصبح من المهم تدريب جهاز المناعة لدى طفلك الصغير مبكرًا على التمييز بين أنسجة الجسم وأي مادة غريبة، والأوساخ التي يشوّه أطفالك أحيانًا أنفسهم بها، تعمل كأداة تدريب للخلايا التائية وتساعدهم على القيام بذلك بالضبط.

تساعد الأوساخ الخلايا المناعية على التمييز بين الضار والنافع

وجد أن الأطفال الذين يعيشون فى القرى أقل عرضة للإصابة بالحساسية، حيث يرى الخبراء أن هذا يرجع إلى تعرضهم لحبوب اللقاح وغبار الحيوانات فى المرحلة المبكرة من حياتهم، والتعرض المبكر لهذه المواد غير الضارة يساعد الخلايا المناعية على التعود عليها، بدلاً من تحديدها كأعداء للجسم.

من ناحية أخرى، إذا لم يتم إدخال الجهاز المناعي للطفل للغبار وحبوب اللقاح ، فقد تؤدي هذه المواد غير المؤذية إلى تفاعلات حساسية في وقت لاحق لأن الخلايا المناعية ستتعرف عليها على أنها ضارة.

يحافظ على التوازن بين البكتيريا الجيدة والسيئة

إذا سمحت لأطفالك باللعب مع الأوساخ في بعض الأحيان، فسيكون هناك توازن في نسبة البكتيريا الجيدة والسيئة في أجسامهم، لذا فأن عدم المبالغة في التعقيم سيضمن أيضًا بقاء البكتيريا الجيدة.