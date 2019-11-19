ما هي أغرب الطرق في استخدامات كريم الشفاه؟

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

يحتوي كريم ترطيب الشفاه على مكوّنات تغذّي البشرة بعمق. ويكون في أغلب الأحيان غنياً بالزيوت المفيدة. هذه التركيبة المهدّئة ليست ضرورية للشفاه فحسب، بل يُمكن أن تكون صالحة لعلاج العديد من الأمراض والمشكلات. فهل فكّرت يوماً في استخدام كريم الشفاه على شعرك أو حاجبيك؟



- استخدام بلسم الشفاه على الحواجب: إذا نفذ جل الحواجب من عندك، ولا ترغبين في شراء آخر، فإن بإمكانك وضع القليل من بلسم الشفاه بخفّة على طول الحاجب باستخدام فرشاة مخصّصة. هذا المرهم يصفّف شعر الحواجب من دون أن يُصبح لزجاً، كما يغذّي الشعر من الأعماق لتكثيفه.

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- علاج اللحم الميت بمرهم الشفاه: ننصحك بفرك ما حول الأظافر بمرهم الشفاه، ما يُساعد على ترطيب هذه المنطقة، ويسمح لك بإزالة اللحم الميت بسهولة. ولا تتردّدي في فرك المناطق الجافّة من بشرتك بمرهم الشفاه.

- كريم الشفاه للتخلّص من تتطاير الشعر: إذا كنت تعانين من شعر ناعم أو مقصّف وعرضة للتطاير بسرعة، يمكنك الاستغناء عن السبراي ببلسم الشفاه عبر وضعه على أطراف الشعر، ما يمنحه لمعاناً لافتاً ويخلّصك من التطاير.

- علاج احتكاك الأحذية والكعب العالي: يُشكّل شمع البلسم حاجزاً كبيراً لبشرتك ضدّ الاحتكاك مع الأحذية الجديدة والمؤلمة. عليك فقط فرك القليل من البلسم على المنطقة التي تزعجك. يمكنك تطبيق البلسم باستخدام أصابعك، إذا كنت لا تريدين تطبيقه مباشرة على قدمك.