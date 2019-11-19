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شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. كلّما تناولت الملح كنت معرّضاً لكسب المزيد من الوزن والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
كلّما تناولت الملح كنت معرّضاً لكسب المزيد من الوزن، هذا ما تظهره نتائج دراسة قام بها باحثون من الـ Queen Mary's University ونشرت في المجلّة العلمية Hypertension.
أثبت الباحثون أنّ كلّ غرام إضافي من الملح يومياً يزيد من احتمال كسب الوزن بنسبة 25%. وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تربط الملح بزيادة الوزن، فضلاً عن معلومات سابقة لجهة الرابط بتسبيب الضغط المرتفع وأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن على الرغم من ذلك، لم يتأكّد الباحثون من سبب تأثير الملح على الوزن.
وقد أوضحت النتائج أنّ تناول الملح عامل خطر للإصابة بالبدانة بغض النظر عن استهلاك الطاقة. ويعتقد أنّ الملح يؤثر في عملية أيض الجسم مما يسبب اضطرابات في امتصاص الدهون.
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