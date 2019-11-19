تعرف على مخاطر استخدام ورق الالمنيوم عند الطبخ

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الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
لا تستطيع السيدات الاستغناء عن ورق الألمونيوم أو القصدير، إذ يستخدمنه في طهي الطعام وتسخينه أحياناً، دون إدراك المخاطر الصحية التي يسببها سوء الاستخدام.
ولورق الألمونيوم وجهان أحدهما لامع وتوضع فيه الأطعمة الساخنة والآخر غير لامع توضع فيه الأطعمة الباردة، وبالتالي يستخدم في حفظ درجات الحرارة.
وينصح خبراء التغذية بعدم استخدامه في الطهي، حتى لا يتفاعل الألمونيوم مع الطعام، ولكن يستخدم في حفظها؛ وإذا اضطرت إحدى السيدات لاستخدامه في الطهي فعليها أن تضع طبقة من الملفوف أو الكرنب كحاجز بين ورق الألمونيوم والطعام ثم يتم التخلص منها فيما بعد.
وتكمن مشكلة سوء استخدام ورق الألمونيوم في تسببه في العديد من الأمراض بالإضافة إلى أن مخاطره كبيرة أبرزها: يتسبب في الكثير من الأمراض كالسرطان والعقم والتسمم.
كما ويؤثر على الجهاز العصبي، وبالتالي يصيب الإنسان بمرض الزهايمر وضمور العضلات وهشاشة العظام.
ويعمل طهي الطعام في ورق الألمونيوم على تكوّن مادة ألومنيات الصوديوم أو ذوبان جزء من المعدن في الطعام؛ مما يؤثر على الكبد والكلى.
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