هازارد يستشهد ببلجيكا لتأكيد عدم تأقلمه مع ريال مدريد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استشهد البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني بمنتخب بلاده لتأكيد عدم تأقلمه مع النادي الملكي بعد انضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري.



وانضم هازارد إلى النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من تشيلسي الإنجليزي في صفقة تجاوزت حاجز الـ100 مليون يورو.

وتلعب بلجيكا أمام قبرص الثلاثاء في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020، والتي تأهلت لها بلجيكا بتصدر ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 27 نقطة بالعلامة الكاملة جمعتها من 9 انتصارات متتالية.

وقال هازارد في المؤتمر الصحفي للقاء: "في الوقت الحالي أشعر براحة أكثر مع المنتخب البلجيكي عن ريال مدريد".

وأضاف: "انتقلت إلى ريال مدريد هذا الموسم وأعرف زملائي في الفريق بشكل أقل، لكننا سنعرف بعضنا البعض أكثر قريبا وهو ما سيحدث سريعا لأننا نتدرب معا يوميا، فأنا الآن في حالة جيدة ويجب أن أستمر هكذا".

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وتابع ردا على أفضلية بلجيكا أو ريال مدريد من وجهة نظره، حيث علق مازحا: "لا أعرف.. فسيكون علينا أن نلعب مباراة تجمع بين الطرفين، وفي ذلك اللقاء سأكون الحكم".

وتطرق النجم البلجيكي للحديث عن الفرنسي كريم بنزيمة زميله في ريال مدريد، قائلا: "بعد أن لعبت مع بنزيمة لمدة 3 أو 4 أشهر ، فأعتقد أنه في الوقت الحالي أفضل مهاجم في العالم، لكن بالإضافة إلى ذلك فخارج دوره كمهاجم فهو يجعل من حوله أفضل".

وأتم: "غياب بنزيمة عن فرنسا؟ أتأسف لحدوث ذلك ولكن من السهل دائما اللعب ضد فريق لا يمتلك بنزيمة بين صفوفه".

وكان بنزيمة قد تم استبعاده من صفوف المنتخب الفرنسي منذ اتهامه في عام 2015 بالتورط في ابتزاز ماتيو فالبوينا زميله السابق في "الديوك".

ولعب هازارد (28 عاما) 11 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بكل البطولات، وقد سجل هدفا وصنع 4 آخرين.