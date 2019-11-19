شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية سرطان البروستاتا تساعد فى علاج تساقط الشعر عند النساء..دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة حديثة أن الأدوية المخصصة لعلاج سرطان البروستاتا قد تساعد في وقف تساقط الشعر لدى النساء وتتسبب في نموه من جديد، وفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية".

حيث يقوم العلاج المخصص لسرطان البروستاتا بإيقاف وصول هرمون التستوستيرون إلى الخلايا السرطانية، وهوالهرمون متورط في ثعلبة الذكورة، وهو شكل من أشكال تساقط الشعرلدى النساء.

ووفقا للدراسة يستخدم سرطان البروستاتا هرمون الذكورة للنمو، ولا يؤدي منعه إلى إبطاء نموالورم فحسب، بل قد يؤدي إلى تقليصه، إن هذه التأثيرات نفسها التي تمنع هرمون التستوستيرون هي التي دفعت العلماء إلى تجربة الدواء لفقدان شعرالإناث.

هذا لأنه، إلى جانب الوراثة وانقطاع الطمث، على سبيل المثال، يتورط الهرمون في الحاصة الأندروجينية، وهي أكثر أشكال تساقط الشعر شيوعًا بين النساء.

التستوستيرون، على الرغم من اعتباره هرمونًا من الذكور، موجود أيضًا بكميات صغيرة عند النساء، ويمكنه مهاجمة بصيلات الشعروتسريع تساقط الشعرلدى النساء.

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تسرع هذه العملية بعد انقطاع الطمث كما هوالحال عندما تنخفض مستويات هرمون الاستروجين لدى النساء ، يصبح هرمون التستوستيرون أكثر هيمنة.

في التجربة الجديدة ، تم إعطاء حبوب علاج سرطان البروستاتا للنساء كل يوم ، أو كل يوم لمدة ستة أشهر على الأقل، وفقا لنتائج الدراسة التجريبية التي تم نشرها في مجلة علاج الأمراض الجلدية ، كان هناك "تحسن كبير" في كثافة الشعر لدى 53 % من النساء، واستندت النتائج على المتابعة البصرية قبل وبعد التقييمات من قبل أطباء الأمراض الجلدية.

يعتقد الباحثون الذين أجروا التجربة، من مستشفى جامعة رامون إي كاجال في مدريد، أن نتائجهم تظهر: "قد يكون العلاج باستخدام هذا الدواء خيارًا جديدًا ومفيدًا للنساء".

يقول الدكتور باف شيرجيل، استشاري الأمراض الجلدية، والمحاضرالفخري الأول بجامعة مانشستر، إن العقاقيرالمماثلة المضادة للهرمون التستوستيرون أظهرت أيضا نتائج جيده مشيرا أن هذا التطبيق الجديد لعقار سرطان البروستاتا هو مثيرة للاهتمام.