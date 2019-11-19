شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة بسيطة قد تساعد في علاج الملاريا .. تناول شوربة الدجاج والخضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من الأطفال يرفضون تناول الطعام المعد بالمنزل ويرغبون فى الوجبات السريعة وهى تمثل خطورة بالغة على صحتهم، ولكن اكتشف العلماء أن الوجبات المنزلية خاصة شوربة الدجاج والخضاريمكنها علاج مرض الملاريا القاتل .

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" أكد العلماء أن مرق الدجاج المصنوع بالمنزل وشوربات الخضار لديها القدرة على علاج الملاريا، حيث اختبر باحثو إمبيريال كوليدج لندن 56 وصفة عائلية، يحضرها الأطفال معهم إلى المدرسة، وكان لإثنان منهم نفس قوة العقاقير المضادة للملاريا في وقف نمو الطفيليات التي تحمل العدوى القاتلة.

تنوعت النكهات من الدجاج إلى الخضار، الأمرالذي جعل الخبراء يشعرون بالحيرة حيال ماهية عنصر مكافحة الملاريا الشائع، لكن الدراسة تشير إلى أن الموارد الطبيعية يمكنها مكافحة المرض الفتاك وسط ظهورسلالات مقاومة للعقاقير.

وحذر البروفيسور جيك باوم وزملاؤه من أن الحاجة إلى عقاقير جديدة ضرورية للقضاء على الملاريا التي تسببها الطفيليات.

يتواجد هذا المرض القاتل في أكثرمن 100 دولة، ويقتل حوالي 430 ألف شخص في جميع أنحاء العالم كل عام ويصيب ما يقرب من 220 مليون شخص.

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الدراسة التي نُشرت في دورية أرشيف الأمراض في مرحلة الطفولة، هي الأولى التي تبحث في ما إذا كانت المرق والحساء تحملان جوابًا لمكافحة الملاريا.

ما هي الملاريا؟

الملاريا مرض استوائي يهدد الحياة وينتشر عن طريق البعوض، إنها واحدة من أكبر القتلة في العالم، وتودي بحياة طفل كل دقيقتين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تحدث الإصابة بالملاريا نتيجة لطفيل يسمى Plasmodium وينتقل إلى الانسان عن طريق لدغ البعوض.