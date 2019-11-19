شكرا لقرائتكم خبر عن " لحاف " من الريش سبب إصابة شخص بإلتهاب رئوى حاد .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخص يبلغ من العمر 43 عاما بالتهاب رئوي حاد بعد رد فعل تحسسي على الفراش المليء بالريش، نتيجة لاستخدامه لـ"لحاف" ووسادات مصنوعة من رئيس الطيور.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" تم تشخيص شخص اسكتلندي يدعى مارتن تايلور برد فعل تحسسى شديد نتيجة لغبارريشة الطيوررغم أنه لم يكن لديه أي اتصال بالحيوانات لكن تبين أنه يستخدم فراش للسرير ووسادات مصنوعة من الريش، مما أدى لإصابته بهذه الحالة الحادة .

وصف الأطباء تلك الحالة بأنها "رئة لحاف الريش" ، وأشاروا إلى أنه مشابه لمشكلة في بعض الأحيان عند الأشخاص مربي الطيور.

ويؤكد الأطباء أنه يجب على المرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس أن يسألوا عن نوع الفراش الذي يستخدمونه لمعرفة ما إذا كان ذلك يؤثر على صحتهم.

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ما هو التهاب فرط الحساسية؟

يحدث التهاب رئوي مفرط الحساسية (HP) إذا طورت الرئتين استجابة مناعية لشيء يتنفسه الشخص مما يؤدي إلى التهاب في أنسجة الرئة، ويؤدى ذلك إلى حدوث التهاب شديد فى الحويصلات الهوائية والممرات الهوائية في الرئتين، ينجم هذا الشرط عن طريق رد الفعل التحسسي للغبار المستنشق أوالفطريات أو المواد الكيميائية.

يتسبب رد الفعل التحسسى في حدوث تورم يؤدي إلى تضييق الشعب الهوائية وقد يؤدي إلى سعال أو يصعب على المريض التنفس.

ريش الطيورأوفضلاتها هي سبب شائع لالتهاب رئوي مفرط الحساسية وقد تم تسمية هذه الحالة باسم "رئة مربي الحيوانات".