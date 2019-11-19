فوائد وأضرار الخوخ للحامل والجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 01:43 مساءً - هو فاكهة شهية، حلوة المذاق، ناعمة الملمس، يجمع لونها بين الأحمر، الأصفر والبرتقالي الخفيف، يتوفر بكثرة في الأسواق وبسعر في متناول الجميع، ولكن ابتعدي عن المجفف منه. الخوخ غني بالفيتامينات وكل العناصر الغذائية، للحامل أهميته على وجه خاص ولجنينها، بالمقابل عليها الحذر من مضاره التي تكشفها خبيرة التغذية الدكتورة «هنادي شحتة». فائدة الخوخ للحامل والجنين الخوخ من عائلة الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعله مفيداً للحامل، لتقيها من أمراض السمنة، كالسكري، متلازمات الأيضية، أمراض القلب والأوعية الدموية.

يحسن من الأعراض المصاحبة للحمل، كالتعب، تشنجات العضلات والإمساك، لاحتوائه على البوتاسيوم، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للسرطنة وتكون الأورام، كما أن بداخله مركبات لها تأثير فعال في تثبيط نمو خلايا سرطان الثدي وسرطان الرئة. يحتوي الخوخ على فيتامين «ج» الذي يساعد الحامل على امتصاص الحديد، ونسبة من الألياف تجنبك مشاكل الجهاز الهضمي وصحة القلب، ويعد من أهم العناصر للجنين، حيث إنه يدعم العظام والأسنان وتعزيز نمو عضلات الجنين وأوعيته الدموية.

يحتوي على الفولات التي تحمي الجنين من حدوث عيوب الأنبوب العصبي، كما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين «C» الذي يساعد على نمو الجنين بشكل صحي، عظامه، أسنانه، غضاريفه وعضلاته، كما يمنع حدوث الولادة المبكرة. Advertisements تحتوي ثمرة الخوخ على فيتامين A ،C ،B و E، كذلك على حامض الفوليك الضروري لنمو الجنين في الرحم، وهو موجود في المشيمة، يحميه في بداية الحمل من التعرض للتشوهات الدماغية، وفيتامين B الذي يخفف من أعراض الحمل وخاصة الغثيان والقيء.

الخوخ من الفواكه التي تحمي الحامل من الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، كما أنه يقلل من ظهور علامات التمدد في جسم الحامل، ويحفظ لها السوائل في جسمها، كما أنه يحسن عملية الهضم ويحميها من الإصابة بالإمساك والمشاكل الهضمية. تناول الحامل الخوخ الذي يحتوي على فيتامين «ج» يعمل على تعزيز وتقوية صحة الجهاز المناعي، ونمو الجنين بشكل فعال وحمايته من الأمراض المختلفة مثل العشى الليلي والعمى، يحد من السرطان، يخفض من نسبة الكولسترول الضار في الدم ويمنع الولادة المبكرة. مضار الخوخ للخوخ فوائده العديدة، إلا أنه غير مناسب لجميع الحوامل، إذ إنه يحتوي على مواد تسبب الحساسية لبعض الحوامل، والمجفف منه على وجه الخصوص، لاحتوائه على مركب الكبريتيت، وهو مادة حافظة للتخزين، تؤدي إلى ردود فعل تحسسية، مثل الربو، التضييق العصبي والتهاب المفاصل.

لا بد من استشارة الطبيب في حال استخدام أي منتجات مصنوعة من بذور الخوخ، إذ إنها تحتوي على كمية ضئيلة من مركب السيانيد السام الذي يتسبب في الحساسية الشديدة للحامل التي تعاني من التحسس المفرط. ينصح بالتقليل من كمية تناوله، بحيث لا يتعدّى الثمرتين في اليوم، تخوّفاً من التعرض للإسهال بسبب معدلات الألياف العالية به، كما أنه يزيد من معدل الضغط، نظراً لغناه بفيتامين A و E، وهما من العناصر التي ترفع نسبة الضغط.

كما أن للخوخ أضراره على صحة الجهاز الهضمي للحامل في الحالات عندما يكون مرشوشاً ببعض أنواع المبيدات الحشرية.

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