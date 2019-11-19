طرق لتسهيل الولادة الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 01:43 مساءً - تتخوف جميع السيدات من موعد الولادة سواء كانت طبيعية أو قيصرية، لما يتخيلنه من آلام الولادة نتيجة الاستماع للمحيطين، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، نقدم لك طريقة لتسهيل الولادة الطبيعية. بحسب الدكتورة «هند مأمون» استشارية الطب البديل، فإن الطبيب يوصي بتحريض المخاض إذا تأخرت الولادة وسط مخاطر على الحامل أو الجنين، وإذا كان من الضروري تحريض المخاض، فسوف يستخدم اختصاصي الرعاية الصحية بعض الأدوية والإجراءات اللازمة لبدء المخاض كالآتي.. إنضاج عنق الرحم من الممكن أن ينضج أو يتمدد عنق الرحم عن طريق إدخال قسطرة بجهاز صغير من نوع البالون في النهاية، أو عن طريق إدخال مادة تمتص الماء.

يقوم اختصاصي الرعاية الصحية بسكب الكيس الأمنيوسي الذي يحيط بالطفل داخل الرحم لبدء المخاض، أو التقدم في المخاض الذي بدأ بالفعل. قد يستخدم الأطباء مواد كيميائية تسمى البروستاجلاندين، في محاولة لتخفيف عنق الرحم وتخفيفه وتشجيع تمدد عنق الرحم. توصل البروستاجلاندين إلى عنق الرحم من خلال المهبل. في بعض الحالات، قد يعطون هرمون الأوكسيتوسين لتحفيز المخاض عن طريق تحفيز الانقباضات. Advertisements الطرق الطبيعية لتسهيل عملية الولادة تحفيز الحلمة أو الفرك اللطيف قد يؤدي إلى إطلاق الأوكسيتوسين، ما يساعد في تحفيز المخاض. يُنصح بممارسة الرياضة أثناء الحمل ما لم يحدد الطبيب غير ذلك. وبالرغم من ذلك، لا يوجد دليل على أنه يحفز المخاض.

قد تساعد ممارسة الجنس على تحفيز المخاض، لأن هزات الجماع تسبب تقلصات في الرحم، وتحفز الحلمة على إطلاق الأوكسيتوسين، كما أن السائل المنوي يحتوي على مستويات عالية من البروستاجلاندين. عليك بتناول الأعشاب والعلاجات المثالية للحث على المخاض.

تناول زيت الخروع لتحفيز الانقباضات. قد يؤدي القيام بذلك إلى اضطراب في المعدة، ولكن من غير المحتمل أن يؤدي ذلك إلى المخاض.

تشير الدلائل القصصية إلى أن بعض الأطعمة، بما في ذلك الأطعمة الغنية بالتوابل والأناناس، قد تحفز المخاض، كما أن الأناناس يحتوي على إنزيم يسمى البروميلين والذي يستخدمه الناس لترطيب اللحوم، وقد يتسبب تناوله في تليين عنق الرحم.

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