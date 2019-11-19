إنفوجراف.. تشنجات الأقدام تنذر بأمراض خطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشنجات الأقدام المتكررة من المتاعب الصحية المزعجة للغاية، وقد تكون إنذارا لوجود مشاكل خطيرة كالأمراض العصبية والغدة الدرقية واضطرابات سريان الدم.
والتشنجات الممتدة لمدة طويلة قد تحدث في أي مرحلة عمرية، لكنها عادة ما تهاجم كبار السن والرياضيين والحوامل، وتحدث أثناء النوم بصفة خاصة، ويمكن أن تحدث نهارا أيضا.
وقد تشير تشنجات الأقدام إلى نقص السوائل والمحلول الإلكتروليتي بالجسم، خاصة عندما تكون مصحوبة بقيء وإسهال وتعرق
الإنفوجراف التالي يوضح أبرز المعلومات عن تشنجات الأقدام المتكررة.
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