الروتين الكامل للعناية ببشرة العروس قبل الزفاف

كل عروس ترغب في أن تظهر بشكل رائع ووجه مضيء بشكل طبيعي يوم زفافها، لذا تتسائل كثير من الفتيات عن الروتين الأمثل للعناية بالبشرة المناسب لكل عروس، وها هو في السطور التالية.

- قبل زفافك بثلاثة أسابيع لا تحاولي أن تجربي أي من المنتجات الجديدة للعناية بالبشرة، لأن أي منهم قد يسبب لك حساسية أو يسبب لك ظهور البثور.

- واظبي على استخدام كريم الحماية من أشعة الشمس وجدديه دائما كل ساعتين حتى تقي بشرتك من أشعة الشمس الضارة وتتجنبي الاسمرار، خاصة أن هذه الفترة تحتاجين فيها إلى النزول كثيرا لتنجزي مهام زفافك.

- قومي بعمل سكراب لبشرتك مرة كل أسبوع أو مرتين على الأكثر لتتخلصي من خلايا الجلد الميتة، ويمكنك تجربة سكراب بيكربونات الصوديوم لإنعاش بشرتك.

- إذا كنت تعانين من البقع الداكنة في الوجه، فلابد من التوجه للطبيب قبل الزفاف على الأقل بشهر حتى تتعافي تماما، وأيضا لا تنسي ماسكات تفتيح وترطيب البشرة لتحصلي على بشرة ناعمة ونضرة كالأطفال في يوم زفافك.

- أيضا يديك لابد أن تعطيهم نفس اهتمام وجهك، خاصة إنها من الأماكن التي قد يكون لونها أغمق من باقي الجسم بفعل الشمس، فهنا ماسكات الترطيب والتقشير هي الحل الأمثل لك.

- في أسبوع الزفاف، انصحك بالخضوع لجلسة مساج حتى تسترخي تماما وتنشطي الدورة الدموية وتتخلصي من التوتر.

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- ازيلي الشعر الزائد من الجسم بإحدى الطرق التي تعتادين عليها ويفضل أن تكون قبل يوم الزفاف بثلاثة أيام حتى يهدأ الجسم من التهيج ويزال أي احمرار به.

- بالطبع الحمام المغربي سيترك أثرا رائعا على بشرتك، فهو يشد البشرة ويخلصك من الخلايا الميتة وينشط الدورة الدموية ويترك بشرتك ناعمة كبشرة الأطفال.

- أما إذا كنت ترغبين في إنعاش بشرتك وترطيبها بشكل لا مثيل له، فانصحك بعمل حمام كليوباترا حتى في المنزل. - وفي صباح يوم زفافك، قومي بعمل الحمام التركي لتضفي إلى جسمك رائحة منعشة

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