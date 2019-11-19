اصنعي بنفسك حقيبة صغيرة مزينة بالكريستال

هل تعلمين أن حافظة النظارة يمكن أن يكون لها دورا كبيرا في أناقتك؟ تتعجبين مما اقوله أليس كذلك؟ حافظة النظارة بإمكانها أن تكون حقيبة يدك الصغيرة في المناسبات الرسمية والحفلات. فبخطوات صغيرة يمكنك إضافة القليل من التعديلات عليها بحيث تتحول إلى حقيبة صغيرة مزينة بالكريستال. إليك خطوات تحويل حافظة النظارة إلى حقيبة صغيرة.الأدوات التي سوف تحتاجينها لتحويل حافظة النظارة إلى حقيبة صغيرة مزينة بالكريستال:حافظة نظارة صلبةمادة لاصقة فرشاة متوسطة الحجم كريستالات صغيرة ملونةملقاط

خطوات تحويل حافظة النظارة إلى حقيبة صغيرة مزينة بالكريستال:



١- قومي بمسح حافظة النظارة بقطعة قماش ناعمة لتتأكدي من عدم وجود أتربة عليها

.٢- ادهني المادة اللاصقة بالفرشاة على أحد وجوه الحقيبة.

٣- امسكي بالملقاط وحدات الكريستال ثم رصيها بجانب بعضها على المادة اللاصقة

.٤- اضغطي على الكريستالات قليلا بالملقاط لتتأكدي من ثباتها.

٥- كرري نفس الخطوات السابقة على الوجه الآخر حتى تنتهي من حافظة النظارة بالكامل لتحوليها إلى حقيبة صغيرة مزينة بالكريستال.

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طرق أخرى لتحويل حافظة النظارة إلى حقيبة صغيرة مزينة بالكريستال:

- إن كانت حافظة النظارة تتمتع بمظهر جميل، اكتفي بلصق أي إكسسوار مميز عند مكان الفتح وكأنه مقبضها.

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- إذا كانت حافظة النظارة ذهبية أو فضية، استخدمي مسدس الشمع للصق كرات صغيرة من الشمع على أحد وجوه الحافظة بالكامل. ثم اتركيها تجف وكرري في الجهة الأخرى كما هو موضح بالصور

.- أما إن كنت تفضلين تغيير لون حافظة النظارة وتحويلها إلى حقيبة لامعة، فاخلطي الحبيبات اللامعة أو الجليتر باللون الذي تفضلينه مع غراء أبيض وقلبيهم جيدا، ثم ادهني بهم الحقيبة بالفرشاة. قومي بنثر المزيد من الحبيبات اللامعة على الحقيبة حتى يختفي لون الغراء تماما واتركيها حتى تجف.

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