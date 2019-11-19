شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فيروس زيكا يسبب تشوهات مناعية ودماغية بدون أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون ونشرت اليوم في مجلة PLOS Pathogens أن الإصابة بفيروس زيكا في الرحم ينتج استجابات مناعية مختلفة وتشوهات دماغية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "Science Daily"، قال الباحثون إنه يمكن أن يتسبب فيروس زيكا في حدوث خلل شديد في الأجنة مثل آفات الدماغ ، والضعف التنموي والإدراكي المستمر مدى الحياة عند الأطفال.

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ومع ذلك ، فإن معظم الإصابات في النساء الحوامل تسبب تشوهات النمو في الأجنة وحديثي الولادة، ومن المعروف أن الاضطرابات التي تحدث في بيئة الرحم أثناء نمو الجنين يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض في مرحلة البلوغ.

ولهذا السبب ، يمكن أن يظهر الأطفال المصابون بفيروس زيكا فى الرحم بصحة مخادعة عند الولادة ، لكنهم يعانون من خلل وظيفي في الجهاز المناعي وتشوهات في المخ أثناء تطور ما بعد الولادة.

وأضاف الباحثون أنه يجب القضاء على الفيروسات التى ينقلها البعوض حتى نحمى أطفالنا والكبار من الأمراض الفتاكة مثل زيكا وغرب النيل والملاريا