شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات كارثية لرئتي شخص توفى إثر تدخين مستمر لمدة 30 عاما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقطات مروعة وكارثية اكتشفها الأطباء في مستشفى ووشي بيبول في جيانجسو بالصين بعد استخراجهم أعضاء رجل بالغ من العمر 52 عامًا بعد وفاته والذي أصيب بأمراض الرئة المتعددة، حيث ظهرت رئتيه بلون أسود قاتم لقيامه بالتدخين لمدة 30 عاما متواصلة .

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" نشرالأطباء هذه اللقطات عبرمواقع التواصل الإجتماعى حول شكل رئه الرجل المتوفى والذى كان يدخن بكثافة طوال حياته، وشوهد الفيديو أكثر من 25 مليون مرة وأطلق عليه "أفضل إعلان ضد التدخين على الإطلاق"

وتُظهر اللقطات المروعة رئتي الرجل سوداء فبدلاً من أن يكون لونها ورديًا صحيًا، ولكن أدى تدخين التبغ لسنوات طويلة إلى تحول الرئتين إلى اللون الأسود .

قاد الدكتور تشن، وهو جراح زرع الرئة إجراء الجراحة لهذا الشخص الذي أوصي التبرع برئتيه بعد وفاته ولم يخضع لفحص بالأشعة المقطعية قبل ذلك، وفوجي الطبيب وفريقه بشكل رئتيه السوداء . وأعلن الفريق استحالة زراعة الرئة لشخص آخر

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