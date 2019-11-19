أخطاء تجنبيها في الثلاجة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

هناك أخطاء ترتكبها ربة المنزل في تعاملها مع الثلاجة دون أن تعطي الاهتمام لتأثيرها على الثلاجة وعلى صحتها وصحة عائلتها، وبالتالي لا بد من إيلاء الثلاجة اهتماماً بالغاً وتنظيفها بشكل مستمر، وتفادي هذه الأخطاء:



1. فتح الثلاجة بشكل متواصل خلال اليوم، ممّا يؤدي إلى رفع درجة حرارتها، وبالتالي‏ فساد الأطعمة في داخلها.

2. تكديس الأطعمة في داخلها، ممّا يعرضها للتلف بشكل أسرع، علماً أن الثلاجة بحاجة إلى ترك المساحة في داخلها لتوزيع الهواء.

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3. وضع قوارير الماء وعبوات العصائر دون غطاء، تفادياً لتغيير مذاقها.

4. وضع بيضة مكان تلك التي انكسرت إلا بعد تنظيف وتجفيف مكانها جيداً؛ لأن زلال البيضة المكسورة يلتصق بالبيضة الجديدة ويساهم في كسرها عند محاولة إخراجها من الثلاجة.

5. وضع الطعام في الثلاجة وهو ساخن، ما يؤدي إلى رفع درجة الحرارة الداخلية للثلاجة، وبالتالي يحفز نمو البكتيريا في الطعام ويعرضك للإصابة بالتسمّم الغذائي.