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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف فوائد الليمون! والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
دراسة تكشف فوائد الليمون
كشفت دراسة حديثة إلى ان المركبات الطبيعية الموجودة في الليمون وغيرها من الحمضيات المعروفة بـ"Limonoids" تمنع من نمو الخلايا السرطانية للثدي ER- وER+.
وهذا ما يجعل من الحمضيات الفاكهة الأمثل عند الحديث عن منع سرطان الثدي، وهذه الدراسة تدعم بشكل كبير دراسات مشابهة سابقة، تناولت العلاقة الوطيدة بين إستهلاك الفاكهة وتقليل فرص نمو السرطان في الجسم.
ويعتقد الكثيرون أن الليمونة كلها يجب تناولها لما تحمله من فوائد صحية وأن لا نرمي أي جزء منها، وهو ما نعرفه بشكل كبير.
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