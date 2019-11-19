لهذا السببب.. توصية بالتوقف عن التدخين قبل العملية الجراحية!

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

يتسبب التدخين بشفاء الجروح على نحو سيء بعد إجراء العملية الجراحية، حيث أوصت المؤسسة الألمانية لأمراض الرئة بالتوقف عن التدخين قبل إجراء العملية جراحية بأربعة أسابيع على الأقل.



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وأرجعت المؤسسة ذلك إلى ارتفاع نسبة أول أكسيد الكربون في الدم، بينما يحتاج شفاء الجروح إلى الكثير من الأكسجين.

ومن ناحية أخرى، يتسبب التدخين في رفع النبض وضغط الدم، مما يمثّل عبئاً على القلب والدورة الدموية، بالإضافة إلى عبء التخدير والجراحة.