نصائح لإرتداء حذاء زفافك المناسب

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

تعتبر تجهيزات العروس أساساً يوم زفافها كي تتفادى المشاكل، من التسريحة إلى المكياج وصولاً إلى فستان الزفاف والحذاء وباقة الفرح.



موضوعنا يتناول مواصفات حذاء العروس وضرورة اختياره أنيقاً ومريحاً لتجنب الألم في القدمين من جهة، وتفادي أي مشكلة خلال الرقصة الأولى التي قد تتحول من لحظة فرح وحب إلى عذاب وألم.

إليك بعض النصائح لتفادي مشاكل حذاء زفافك:

1- ارتداء حذاء زفافك في وقت سابق قد يجعل حركة قدميك فيه أسهل، لذلك ننصحك بارتدائه مسبقاً في المنزل لمدة 30 دقيقة في الأسبوع قبل حفل زفافك لتتفادي الألم. وإذا أردت توسعته قليلاً ارتدي الجوارب السميكة معه.

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2- استخدمي مزيل العرق، فمن شأن ذلك أن يزيد من مرونة الحذاء ويحمي قدميك.

3- قومي بشراء زوج من الضبانات لحذاء فرحك للتخفيف من تقوس القدم أو أصبع قدميك.

4- لتزيدي من ليونة حذاء فرحك، قومي بوضعه قرب المدفأة أو مجفف الشعر كمصدر للحرارة مما يتيح له التمدد بشكل مريح .

5- انتقي حذاء زفافك بكعب عال لتأمين المساحة المريحة لأصابع قدميك، جربي الأحذية الأكبر بنصف مقاس إلى مقاس كامل. وعند اختبار الأحذية قبل الشراء، تأكدي من وجود مساحة كافية عند أصبع القدم والكعب على أن لا تكون كبيرة بحيث تجعل الحركة صعبة.