دوقة كمبريدج تصطحب الأمير لويس لعرض موسيقي بالدمى

في الوقت الذي يتعرض فيه عدد من أفراد العائلة البريطانية المالكة للانتقاد من قبل وسائل الإعلام البريطانية بسبب طبيعة حياتهم المترفة والبعيدة عن الحياة العادية لأفراد الجمهور، حصلت كيت ميدلتون (Kate Middleton) دوقة كمبريدج وزوجة الأمير وليام (Prince William) على الكثير من الثناء، بسبب طبيعة حياتها التي وصفها المعجبين الملكيين بالعادية والقريبة من حياة الأفراد العاديين والتي تتمثل من خلال قيامها بالأنشطة اليومية العادية مثلها في ذلك مثل الأناس العاديين مثل التسوق في المتاجر الموفرة أو اصطحاب أطفالها الصغار إلى الحدائق العامة، وحتى زيارة إحدى الحانات التقليدية بصحبة مجموعة من أمهات زملاء طفليها الصغيرين في المدرسة.

ولكن هذا ليس كل شيء حيث كشفت صحيفة ديلي ميل نقلا عن مصدر لها، أن دوقة كمبريدج اعتادت أيضا على اصطحاب أصغر أطفالها الأمير لويس (Prince Louis) والذي يبلغ من العمر عام واحد، إلى أحد جلسات اللعب المخصصة للأطفال الصغار.

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طبقا لما نشرته الصحيفة فإن كيت ميدلتون وطفلها الأمير لويس اشتركا في جلسات لعب أسبوعية للأطفال الصغار، تتضمن عروض موسيقية بدمية قرد ويتم فيها تشجيع الأمهات والأطفال على الغناء والرقص معا، الصحيفة كشفت أيضا عن أن رسوم الدخول لهذه الجلسات 12 جنيه إسترليني للمرة الواحدة، كما تحدثت أيضا في تقريرها عن أن هذه الجلسات من النوع الذي يحظى بشعبية كبيرة في بريطانيا ويتم تنظيمه في مختلف أنحاء البلاد، الصحيفة رفضت تحديد المكان الذي اعتادت أن تصطحب فيه دوقة كمبريدج طفلها لحضور جلسات اللعب المذكورة لأسباب أمنية.

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